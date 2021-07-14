На 59-ом году жизни скончался Руслан Газизович Мубаракшин, почетный работник энергетики Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Руслан Мубаракшин родился в 1962 году. Трудовую деятельность начал в 1985 году электромонтером в объединенном диспетчерском центре «Энергия». С 2001 по 2017 год занимал различные должности в компании «Узбекэнерго» и его дочерних компаниях, в 2017—2019 годах работал первым заместителем председателя правления «Узбекэнерго» по производству.

В 2019—2021 годах занимал пост председателя правления предприятия «Тепловые электрические станции», с февраля 2021 года по настоящее время работал генеральным директором Чирчикского трансформаторного завода.

Минэнерго выразило соболезнования родным и близким Руслана Мубаракшина.