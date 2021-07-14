На 59-ом году жизни скончался Руслан Газизович Мубаракшин, почетный работник энергетики Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Руслан Мубаракшин родился в 1962 году. Трудовую деятельность начал в 1985 году электромонтером в объединенном диспетчерском центре «Энергия». С 2001 по 2017 год занимал различные должности в компании «Узбекэнерго» и его дочерних компаниях, в 2017—2019 годах работал первым заместителем председателя правления «Узбекэнерго» по производству.
В 2019—2021 годах занимал пост председателя правления предприятия «Тепловые электрические станции», с февраля 2021 года по настоящее время работал генеральным директором Чирчикского трансформаторного завода.
Минэнерго выразило соболезнования родным и близким Руслана Мубаракшина.
Indira Iskandarova
Царства ему небестного… посчастливилось пару раз с ним поработать, профессионалом был. Приятно было с ним иметь дело.
Эскендер Халилов
Царство небесное. Хороший человек, руководитель, профессионал своего дела.
Марина Нам
Это огромная утрата! Для нас, работников Чирчикского Трансформаторного завода это тяжелая утрата! Настоящий профессионал! Очень умный, чуткий, справедливый руководитель! Нет слов чтобы выразить всю боль от такой утраты! Покойтесь с миром! До сих пор не верится, что его не стало!
Алишер Камилович
Царство небесное. Родным и близким терпения. Примите мои соболезнования. Мне как и всем вам тоже посчастливилось поработать с ним, и вправду человеком он был замечательным, честный, справедливый, примерный руководитель и настоящий друг во всем.
Батыр Джамалов
Жойлари жаннатдан булсин, яхши одам эдилар.