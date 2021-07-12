Сборная Италии одержала победу над национальной командой Англии в финала чемпионата Европы — 2020. Матч, прошедший в ночь на 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершился со счётом 1:1 в основное время, а в серии пенальти итальянцы оказались точнее — 3:2

Счёт в матче на 2-й минуте открыла сборная Англии. Автором гола стал фланговый защитник Люк Шоу, который забил самый быстрый гол в истории финалов чемпионата Европы, отправив мяч в ворота сборной Италии на 117-й секунде встречи. На дальней штанге он ногой замкнул фланговый навес Кирана Триппьера.

Люк Шоу превзошёл рекорд испанского форварда Чуса Переды, который в 1964 году забил гол сборной СССР на 5:04.

Итальянцы сравняли счёт на 67-й минуте. Защитник Леонардо Бонуччи после углового среагировал на отскок и с близкого расстояния отправил мяч в ворота Джордана Пикфорда. Таким образом, Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финальных матчах Евро (34 года и 71 день).

Игроки больше не забили голов в основное время, а также в экстра-таймах.

В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Решающий пенальти в составе англичан не забил Букайо Сака.

Сборная Италии стала чемпионом Европы во второй раз в истории. Впервые итальянцы выиграли континентальный турнир в 1968 году. В 2000-м и 2012 годах Италия играла в финалах турнира. Сборная Англии впервые в истории играла в финале Евро.

Статистика





Фото







