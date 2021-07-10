При выборе квартиры в новостройке стоит рассматривать жилой комплекс как целостное пространство, которое станет частью вашей жизни и будет отвечать всем необходимым требованиям. Нужно обратить внимание и на детали, которые не относятся непосредственно к жилому помещению. Например, на благоустройство прилегающей территории, удобство парковочной зоны и устройство внутреннего дворового пространства. Компания Dream City Development рассказала, как в жилом комплексе Boulevard устроен внутренний двор.





Жилой комплекс Boulevard в Tashkent City — это 110 тысяч кв. м продуманного и современного квартала в центре города. Семь домов располагают 1167 апартаментами, а также образуют масштабную шопинг-авеню протяженностью 3 км.

Большой подземный паркинг общей площадью более 9 га, рассчитанный на более 1600 автомобилей, помог воплотить концепцию «двор без машин». Такая концепция обеспечивает максимальную безопасность жильцов, в особенности детей, которые играют на площадке. Видеонаблюдение, система карт резидентов и охрана помогают контролировать порядок на территории и избежать визитов посторонних.





Хороший двор — это место для времяпровождения жителей жилого комплекса всех возрастов. Любителям спокойного отдыха понравятся прогулочные аллеи, обилие зелени, садовых деревьев, фонтаны и удобные лавочки.

В ЖК Boulevard внутренний двор — это частная территория резидентов, где созданы необходимые условия для отдыха. Здесь все жители будут чувствовать себя в безопасности.





В финальной фазе продаж в готовом жилом комплексе Boulevard реализуются последние апартаменты площадью от 44 до 112,7 кв м.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Сайт: dreamcity.uz

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