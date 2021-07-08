Во втором полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года на стадионе «Уэмбли» сборная Англии обыграла Данию. Англичане впервые в своей истории вышли в финал континентального первенства.

С первых минут встречи английская команда начала активно идти вперёд, а датчане отвечали редкими, но достаточно опасными контратаками. Счёт в матче на 30-й минуте открыли гости — полузащитник Микель Дамсгор точно выполнил штрафной удар. Спустя девять минут англичане сравняли — прострел с правого фланга капитан Дании Симон Кьяер замкнул в свои ворота — 1:1.

Вторая половина матча прошла практически по тому же сценарию, но благодаря надёжной игре голкиперов обеих команд голов больше не было. Основное время закончилось ничьей, игра перешла в экстра-таймы.

В конце первой 15-минутки англичане заработали пенальти, который со второй попытки реализовал капитан команды Харри Кейн — 2:1. Этот гол стал победным для Англии, которая впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где её ожидает Италия.

Финал Евро-2020 состоится на стадионе «Уэмбли» 12 июля в 00:00 по ташкентскому времени.

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