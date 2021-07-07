В Чимгурганском водохранилище в Кашкадарьинской области утонул 17-летний житель Камашинского района Асадбек Тураев, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе районного хокимията.

Несчастный случай произошёл 6 июля днём когда молодой человек купался в водохранилище вместе с друзьями. Несмотря на усилия, спасти его не удалось, друзья вытащили его тело уже в безжизненном состоянии.

Как уточнили в хокимияте, юноша учился в 11-м классе районной школы, играл за местную футбольную команду «Камаши» на позиции полузащитника. В составе этой команды он недавно выиграл кубок председателя СГБ Узбекистана по футболу.