В целом ряде органов государственного управления произошли изменения в руководящем составе, сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента Узбекистана.

Баходир Юсупалиев освобождён с поста заместителя министра здравоохранения, сохранив должность начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Фазлиддин Умаров освобождён от должности первого заместителя председателя Государственного налогового комитета, оставшись директором Кадастрового агентства при ГНК.

Бахтиёр Атамурадов освобождён с поста заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства и продолжит возглавлять агентство «Узбекчорванасл».

Акмал Мирзаев освобожден от должности заместителя министра транспорта, Козим Туляганов — с поста заместителя министра строительства и начальника Инспекции по контролю в сфере строительства при Минстрое, Камола Акилова — заместителя министра культуры и начальника Департамента культурного наследия при Минкульте.

Шамсиддин Алимов назначен на пост заместителя председателя Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам и освобождён от должности первого заместителя главы комитета.

От своих должностей также освобождены:

Нуритдин Муратов и Нодир Мухитдинов — заместители председателя Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам;

Дилшод Холмуродов — первый заместитель председателя Государственного комитета по статистике;

Махмуджон Зиядуллаев — заместитель председателя Госкомстата;

Олим Хакимов — первый заместитель председателя Государственного комитета по лесному хозяйству;

Абдушукур Хамзаев — заместитель председателя Госкомлесхоза и директор НИИ лесного хозяйства.