На полигоне «Сазаган» в Самаркандской области начались тренинги с участием военных специалистов из России, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Военнослужащие обменяются опытом организации и ведения боевой подготовки. По данным Минобороны, российские инструкторы подготовят водителей-механиков и наводчиков бронетранспортеров БТР-82, разведчиков, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетов автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Подготовка продлится 14 дней. Помимо практических навыков, которые планируется отрабатывать в дневное и ночное время, предусмотрены и теоретические занятия.

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