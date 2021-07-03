Торговый квартал Alfraganus разместит на своей территории более 500 помещений от 32 до 3244 кв. м для любого вида бизнеса. Индивидуальные технические характеристики каждого помещения, а также 14 типов фасадного оформления помогут открыть здесь магазины одежды, супермаркеты, салоны красоты, аптеки, филиалы банков, рестораны и многое другое.





Важной особенностью торгового квартала, которая делает Alfraganus выгодным, является шестиметровая высота потолков. Это дает возможность реализовать два уровня и тем самым уменьшить стоимость квадратного метра практически вдвое. Таким образом, приобретая 72 кв. м, можно получить 135 кв. м полезной площади.





Первая фаза строительства из 262 одно- и двухэтажных помещений будет сдана в эксплуатацию уже в марте 2022 года — менее, чем через год. Это означает, что при покупке коммерческих помещений с гарантированными арендаторами вложения начнут окупаться всего через 10 месяцев.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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