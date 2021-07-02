Фельдшер дневного стационара инфекционной больницы Чиракчинского районного медицинского объединения А. Г. освобождён от должности, сообщила пресс-служба Кашкадарьинского областного управления здравоохранения.

Этому предшествовала видеозапись, на которой медработник требует 5000 сумов за открытие истории болезни пациента. Также указывалось, что отделение не соответствовало санитарным нормам. Управление здравоохранения подтвердило это и сообщило, что случай произошёл 24 июня. Трудовой договор с ним прекращён 1 июля.

Кроме того, как отмечается в сообщении, определены меры по обеспечению строгого соблюдения санитарных требований в районном инфекционном отделении.



