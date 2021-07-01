В ряде Telegram-каналов 1 июля появились фото и видео, сделанные якобы на свадьбе дочери хокима одного из областей. Позже пользователи социальных сетей сообщили, что этим хокимом является глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов, и стали выражать недовольство помпезностью семейного мероприятия.

На данную информацию отреагировали в пресс-службе областного хокимията и подтвердили, что руководитель региона выдал дочь замуж. По данным администрации, на появившихся видеозаписях действительно запечатлена помолвка дочери хокима с её будущим супругом.





«Наполненные различной одеждой гардеробы, показанные во второй части видео, а также фотографии с домами и имуществом никак не связаны с хокимом области. Данные фотографии скопированы из интернета для использования в видеозаписи», — говорится в заявлении областного хокимията.

Пресс-служба администрации напомнила пользователям об ответственности за распространение в СМИ и социальных сетях ложной информации.