В Главном управлении внутренних дел Ташкента выступили с официальным заявлением по поводу недавних высказываний бывшего эстрадного певца Жахонгира Отажонова в адрес государственных служащих.

Бывший артист сообщил, что сотрудник УБДД поместил автомобиль на штрафстоянку. По его словам, он уже девять дней не может получить протокол о правонарушении. Жахонгир Отажонов связал этот случай с политикой руководства страны. Он также выразил недовольство деятельностью правоохранительных органов и назвал сотрудников УБДД и МВД «предателями государства и народа», а также «поганцами» («хароми»).

По его словам, органы внутренних дел не предпринимали действий, несмотря на «нападение» в его доме.

По данным столичного ГУВД, 17 июня в Мирзо-Улугбекском районе сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Gentra, за рулём которого находился житель Алмазарского района Алишер Отажонов (брат Жахонгира).

В ходе проверки было установлено, что у водителя не было при себе водительских документов, из-за чего машину поместили на штрафную стоянку. В пресс-службе добавили, что документы всё ещё не были предоставлены, вследствие чего автомобиль остаётся на штрафплощадке.

«В настоящее время наблюдаются попытки гражданина Ж. Отажонова через оскорбительные видеообращения в адрес сотрудников государственных органов скрыть правонарушения своих близких и привлечь внимание общественности к своим бытовым проблемам», — говорится в заявлении ГУВД.

В управлении сообщили, что «в связи с наличием в высказываниях Жахонгира Отажонова признаков клеветы и оскорбления» ситуации будет дана правовая оценка.

В начале января Жахонгир Отажонов заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Узбекистана. После он вступил в партию «Халк манфаатлари» («Интересы народа»), которая ещё не прошла официальную регистрацию, но в феврале покинул её «из-за разногласий» с членами партии.

В мае бывший певец вернулся из Турции в Узбекистан и рассказал о намерении возобновить деятельность оппозиционной партии «Эрк». В конце мая в интервью BBC Uzbek он сообщил, что группа мужчин и женщин ворвалась в его дом во время собрания партии.