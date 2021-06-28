На 18 апартаментов, расположенных на третьей линии с готовым двором в блоке D, действует скидка 18% при полной оплате.

Данная скидка действует на апартаменты от 54 до 113 кв. м.













Также до конца августа на все апартаменты третьей линии действует беспроцентная рассрочка до 18 месяцев.





Минимальная стоимость апартаментов третьей линии составляет 550 млн сумов при полной оплате.





На апартаменты первой линии, включая блок D с готовым двором, действует рассрочка на 12 месяцев.





Можно выбрать любой бонус: беспроцентную рассрочку или скидку при полной оплате.

Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

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