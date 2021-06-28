Когда появляется необходимость в покупке новой стиральной машины, поиск может затянуться на несколько недель. Ведь видов много, цены и характеристики у всех разные, а у каждой модели есть свои плюсы и минусы. Чтобы облегчить процесс выбора и покупки, компания LG постаралась собрать основные критерии, на которые нужно обратить внимание при покупке стиральной машины.

Так сложилось, что популярный вид стиральных машин сегодня — это автомат с горизонтальной загрузкой. Главный плюс таких моделей в том, что их можно встраивать в мебель и устанавливать под столешницу. Поэтому, покупая такую стиральную машину, стоит подумать заранее о подходящем месте, где открытая дверца не будет мешать проходу.

Первое, на что стоит обратить внимание — максимальная загрузка. А чтобы быстрее понять с каким барабаном лучше покупать машинку, LG рекомендует отталкиваться от количества членов семьи.

Например, модели с максимальной загрузкой в 3−4 кг подойдут семьям до трех человек. Если барабан рассчитан на 4−6 кг, такая модель будет актуальна для семьи из четырех и более человек.

Один из основных критериев выбора, который определяет максимальный вес загружаемого белья — глубина. И чтобы помочь вам сориентироваться, LG подобрала четыре варианта стиральных машин с разной глубиной:

Если у вас не много свободного места в ванной или рассчитано место только на лоджии, рекомендуется обратить внимание на стиральную машину LG AI DD с максимальной загрузкой 8,5 кг и глубиной 47 см.





Если вы планируете стирать большие одеяла, пледы, подушки и понимаете, что 8,5 кг вам маловато, стоит выбрать стиральную машину с искусственным интеллектом LG AI DD с максимальной загрузкой в 10,5 кг и глубиной 56 см.





Если места достаточно лишь для стиральной машины, и его не хватает даже для металлической сушилки, рекомендуется обратить внимание на решение 2 в 1 — стиральную машину с функцией сушки от LG с глубиной 56 см и максимальной загрузкой 9 кг для стирки и 6 кг для сушки.





После стирки можно выбрать подходящий режим: стандартная, бережная или легкая сушка для удобной глажки. После этого можно смело перекладывать сухую одежду в шкаф.

Если свободного места достаточно, и вы часто стираете детские вещи или вещи из деликатных тканей с повседневной одеждой, тогда подойдет стиральная машина LG TwinWash с двойной загрузкой и функцией сушки. Максимальная загрузка TwinWash — 12 кг в основном барабане, 2 кг в нижнем и 9 кг в режиме сушки.





Пока в основном барабане будет стираться постельное белье или основной объем одежды, в мини-барабане можно стирать вещи из деликатных тканей или нижнее белье. В результате, обычные два цикла стирки у вас занимают время одного.

Следующее, что нужно учитывать — качество стирки. Ведь оно зависит не только от выбора порошка и кондиционера, а также от применяемых технологий. Одна из эффективных технологий — стирка с паром. Она удаляет неприятные запахи, аллергены, бактерии и микробы, а также уменьшает количество складок после стирки. Модели с этой технологией больше подойдут семьям с детьми или людям, страдающим аллергией. Если будете рассматривать модели этой категории, рекомендуется обратить внимание на серию LG AI DD, где технология Steam+ удаляет до 99,9% бытовых аллергенов и сокращает количество складок на 30%.

И в завершение, обязательно нужно обратить внимание на два важных аспекта, которые напрямую зависят от установленного мотора: уровень шума и энергоэффективность. От того, какой в стиральной машине установлен мотор, зависят ежемесячная сумма за электроэнергию и возможность избежать жалоб на шум от соседей.





Одни из бесшумных, экономичных и долговечных моторов на сегодняшний день — инверторные с системой прямого привода. Во время стирки и отжима в моделях с этим типом двигателя уровень шума не превышает 55 и 70 дБ. К слову, выбирая стиральную машину LG с инверторным мотором, вы получаете 10-летнюю гарантию на мотор, который, помимо отсутствия шума и вибрации, сокращает энергопотребление.

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