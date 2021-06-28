Счётная палата Узбекистана в рамках контрольных мероприятий изучила эффективное использование средств, выделенных системе высшего образования в 2017—2020 годах, и выявила нарушения в двух вузах, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе дистанционных проверок установлено, что Каршинский инженерно-экономический институт помимо средств, предназначенных для заработных плат и стипендий, получил наличными из банка дополнительный 21 млрд сумов. Деньги были присвоены путём поддельных ведомостей, составленных сотрудниками бухгалтерии, следует из отчёта палаты.

Похожий случай зафиксирован и в Джизакском политехническом институте, где на пластиковые карты переведены 1,5 млрд сумов.

В объяснительных записках сотрудники бухгалтерии подтвердили факт присвоения средств, уточнили в ведомстве.

Собранные по данным фактам документы направлены в Генеральную прокуратуру для возвращения средств на место и дачи случаям правовой оценки. Контрольные мероприятия в Министерстве высшего и среднего специального образования продолжаются.

В Счётной палате также сообщили, что в ходе проверок исполнения поручений, указанных в подписанных президентом документах, подтверждено выполнение 3710 из них, ещё четыре поручения остаются неисполненными.