Первые квартиры-студии и квартиры европлана появились в начале прошлого века и стали популярны в Америке, Японии и Европе. Концепт отсутствия стационарных перегородок полюбился молодым семьям и студентам, людям солидного возраста и представителям богемных кругов. В таких квартирах можно сделать пространство визуально больше, расставлять мебель по собственному вкусу, каждый раз меняя планировочные решения.





В Узбекистане (как и в других странах СНГ) мода на «открытые» планировки зародилась относительно недавно и стремительно набирает обороты благодаря удобству, широкому функционалу, относительной дешевизне и свободе самовыражения.





Одна из ведущих строительных компаний столицы Golden House является новатором на локальном рынке во многих аспектах отрасли и уже готова предложить к покупке квартиры студийного и салонного типа, так называемые «евродвушки», в своем новом авторском проекте — жилищном комплексе «Династия». Он располагается в одном из центральных районов Ташкента, недалеко от станции метро «Пушкин».

Этот жилой комплекс отвечает всем требованиям резиденций бизнес-класса: просторный зеленый двор без машин, авторский дизайн, инновационные технологии и качество исполнения обеспечивают жильцам «Династии» гармоничное сочетание спокойной атмосферы и динамики жизни в центре современного мегаполиса. Именно здесь можно приобрести студии и «евродвушки» от 31 до 66 кв. м различных планировок.





У квартир с «открытой» планировкой есть ряд преимуществ. Для начала, квартира-студия всегда смотрится гораздо больше, чем есть на самом деле, и может быть очень уютной, стильной, функциональной. Этого можно достичь с помощью дизайнерских решений, основанных на игре со светом, фактурой и цветом.

Максимально использовать все преимущества квартиры-студии совсем не сложно. Начинать необходимо с зонирования помещения. Нужно определить, где будет рабочая зона, а где зона для отдыха и сна, куда поставить обеденный стол, а куда повесить телевизор. Далее зоны надо отделить от остальных и придать им индивидуальности: установить потолки разной высоты, постелить различные напольные покрытия, покрасить стены в контрастные цвета и настроить освещение.

Сквозные стеллажи, стеклянные ширмы, подиумы и аквариумы помогут визуально расширить и сделать удобным даже небольшое помещение. Например, кухню в квартирах студийного типа часто отделяют с помощью небольшой барной стойки, которую также можно использовать для приготовления пищи и ее приема.

«Евродвушка» — это по сути двухкомнатная квартира, где кухня и гостиная объединены в один большой и просторный салон, а еще одна комната изолирована и обычно используется как спальня. В некоторых планировках таких квартир в ЖК «Династия» имеются два санузла.

Основным преимуществом европлановых квартир является большая кухня-гостиная или салон, где можно собираться большой компанией, общаться, готовить и принимать пищу. Здесь же многие владельцы обустраивают рабочее место и зону отдыха. Главным плюсом европланировок считается меньшая стоимость за квадратный метр по сравнению с классической двухкомнатной квартирой.

В квартирах с салоном можно уйти от привычки расставлять мебель вдоль стен и начать использовать центральное пространство, а грамотно подобранный диван в центре кухни-гостиной прекрасно отделит лаунж от обеденной зоны или рабочего места. Свобода движения с обзором всех зон при сохранении отличительных особенностей каждой из них — оптимальное решение для стильного и комфортного проживания в салонных квартирах.

Студии и «евродвушки» в ЖК «Династия» хорошо подходят для творческих личностей, студентов, молодых семей и людей старшего поколения. Помимо этого, такая квартира станет прекрасным вариантом для бизнеса на аренде жилплощади.

Современные квартиры-студии и европлан — это уже далеко не вопрос экономии денег, а комфортное жилье с дорогим авторским интерьером. Если вы ищете максимум творческой свободы и осознанное потребление в чистом виде, то стоит присмотреться к ЖК «Династия».

Для получения подробной информации можно обратиться в офисы продаж Golden House. На сайте можно оставить заявку и выбрать стильные планировки с открытым пространством.

Телефон: (+998) 78−150−11−11.

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