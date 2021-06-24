Для возвращения граждан Узбекистана, оставшихся в России во время пандемии, будут выполнены два железнодорожных рейса: Москва-Ташкент и Волжский-Ташкент, сообщила пресс-служба компании «Узтемирйулйуловчи».

Из Волжского поезд отправится с местного вокзала 25 июня в 20:57, с Казанского вокзала в Москве — 28 июня в 22:28.

«Запущена электронная продажа билетов. Родные граждан, находящихся в Москве, смогут купить билеты в Узбекистане через сайт е-ticket.railway.uz с последующей отправкой в электронном формате», — говорится в сообщении.