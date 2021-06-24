В современном обществе обращение за кредитом в банк, пользующийся доверием, уже не редкость. Главное — выбрать подходящий для себя, который создаст отличную кредитную историю и выведет бизнес на новый уровень. В нынешнем многообразии кредитных продуктов подобрать оптимальный и выгодный вариант совсем нетрудно — стоит просто довериться профессионалам.





Банк «Ипак Йули» особое внимание уделяет среднему и малому бизнесу, сделав своей целью оказание им реальной помощи. Шесть кредитных продуктов дают большие возможности предпринимателям и для открытия нового бизнеса, и для совершенствования уже функционирующего. Клиентами банка являются компании, продукцией и услугами которых пользуется население. Вот истории успеха некоторых из них.

Pie Republic

Популярная кофейня, которая славится своими десертами в баночках, расширила производство именно благодаря кредитованию. Поэтому после приобретения нового оборудования, в частности, шокового морозильника, производственные мощности существенно возросли, а покупка транспорта ускорила доставку десертов.

Сооснователь Pie Republic рассказал, что создание хорошей кредитной истории помогло брать кредиты и на другие нужды. И в том числе благодаря банку «Ипак Йули» сегодня можно свободно приобрести десерты от Pie Republic в крупных супермаркетах.

New Star

Производство грузовых мотороллеров New Star в Узбекистане было налажено от А до Я благодаря кредиту банка «Ипак Йули». Сейчас эти комфортабельные транспортные средства весьма популярны. Они особенно удобны для сельскохозяйственной и животноводческой сферы.

Но это только начало сотрудничества. В планах создателей этого бизнеса — вывести на рынок Узбекистана электроскутеры, велосипеды для детей и электромотороллеры. Подобная продукция под местным брендом будет большим подарком для покупателей и поводом для гордости за отечественное производство.

Little Tots

Little Tots — один из успешных частных детских садов в столице. В 2018 году основатели взяли кредит в банке «Ипак Йули». В сентябре 2020 года садик начал свою работу и за такое короткое время завоевал популярность и доверие родителей. Удобные классы, где детей обучают различным дисциплинам, спортивные площадки и даже живые уголки — все продумано для того, чтобы воспитанники проводили время с удовольствием и пользой. В дальнейших планах основателей — приступить к созданию собственной частной школы. В этом случае также создатели обратятся за помощью в банк.

Примеров успешного применения кредитов, выданных «Ипак Йули», еще множество. Сегодня банк предлагает шесть разнообразных кредитных продуктов для бизнеса. Какую бы цель не преследовал клиент — открытие собственного дела, когда из процесса готова только идея, закуп оборудования, автомобилей или пополнение оборотных средств действующей компании — на любой случай специалисты банка подберут нужный кредит.





Именно подходящий выбор поможет создать хорошую кредитную историю, развить свой бизнес и сделать его доходным, вовремя и комфортно расплачиваясь по кредиту. Квалифицированные финансовые менеджеры будут постоянно консультировать по всем возникающим вопросам. Прозрачная система оформления кредитов защитит от любых потерь. Помимо этого, приятным бонусом для всех начинающих предпринимателей станет бизнес-план от банка в подарок.

Телефон: (+998) 78−140−69−00.

Сайт: business-iyb.uz

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