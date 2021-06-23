Узбекистан разрабатывает нормативную базу в космической сфере. Об этом на конференции Discovery Day Uzbekistan 23 июня заявил советник премьер-министра — начальник Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, в настоящее время идёт разработка проекта закона «О космической деятельности» (указом президента было поручено разработать до 1 ноября 2019 года и внести в Законодательную палату Олий Мажлиса, но сроки сдвинулись), а также проекта закона «О навигации», который также связан с деятельностью Агентства космических исследований и технологий при Кабинете министров «Узбеккосмос».

Советник премьера рассказал, что к нему обратилась компания «Узбекнефтегаз», у которой есть большая потребность по оцифровке данных по магистральным газовым трубопроводам и установке датчиков вдоль этих труб для получения информации по различным показателям.

«Но они столкнулись такой проблемой, что не везде есть покрытие мобильной связи. Не везде есть. Как можно обеспечить эту связь для того, чтобы в режиме онлайн передавать эти данные? Я уверен, что здесь спутниковая связь может выступить хорошим предложением», — сказал он.

И. о. генерального директора «Узбеккосмоса» Шухрат Кадиров перечислил пилотные проекты агентства в сфере сельского хозяйства, транспорта, лесного хозяйства и геологии.

Сельское хозяйство. В рамках пилотных проектов на 18,7 тысячах га сельскохозяйственных угодий в образцовых районах Бухарской области и 177,1 тысячах га в районах Самаркандской области проведён космический мониторинг.

В итоге внедрена образцовая цифровая платформа системы «Агроплатформа», которая анализирует данные технологий дистанционного зондирования Земли, интегрируя собранные базы данных с технологиями искусственного интеллекта.

Транспорт. В рамках пилотных проектов по оцифровке автомобильных дорог в Узбекистане проведён космический мониторинг 1160 кв. км дорог всех типов в Самаркандской области, в результате чего 2455 км дорог были оцифрованы и интегрированы в цифровую платформу с использованием искусственного интеллекта.

Лесное хозяйство. В сотрудничестве с Государственным комитетом лесного хозяйства и Кадастровым агентством подписаны меры по реализации пилотных проектов в Бекабадском районе Ташкентской области на основе данных дистанционного зондирования при ведении лесного кадастра.

Геология. Совместно с Государственным геологическим комитетом реализуются пилотные проекты по созданию и обновлению геологических карт полезных ископаемых на площади 100 кв. км в горах Сангардака в Сурхандарьинской области.

В рамках конференции с презентациями своих продуктов и технических решений выступят американский производитель космической техники SpaceX, компания космических технологий Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве средств связи, наблюдения Земли, радиолокационных станций и обслуживания спутников на орбите, спутниковых продуктов и сопутствующих услуг, а также производитель геоинформационных систем Esri.

Агентство «Узбеккосмос» было создано указом президента от 30 августа 2019 года. Среди задач организации — развитие инфраструктуры космической отрасли, космических исследований и технологий, научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ, содействие государственным органам в повышении эффективности решения задач путём применения стратосферных и других беспилотных летательных аппаратов, а также космических аппаратов дистанционного зондирования земли и спутниковой связи и другие.

Ранее «Газета.uz» рассказывала, какой вклад внёс в освоение космоса Узбекистан, и опубликовала архивные фотографии.