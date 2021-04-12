Как Герой СССР Владимир Джанибеков удостоился установки своей скульптуры при жизни. В 1984 году в центре Ташкента был установлен бюст космонавта работы скульптора Якова Шапиро.



«Звонит мне Шараф Рашидович и говорит, – рассказывал Яков Шапиро корреспонденту “Газеты.uz” незадолго до своей смерти. – “Вот приехал Джанибеков с женой. Я тебя прошу, Якубжан (он меня так называл), встретиться с ним. Акил Умурзакович тебя с ним познакомит (Акил Салимов – Председатель Президиума Верховного Совета УзССР). А потом мы с Джанибековым встретимся у тебя в мастерской».



«Я ценю и люблю космонавтов за их подвиги, – продолжил Яков Шапиро. – Они идут на смерть. Многие космонавты приезжали сюда и посещали мою мастерскую. Крикалёв здесь был, Гречко был, Леонов. А Володя Джанибеков здесь… его апартаменты тут, в этой мастерской. Все полеты, которые к нему относились, здесь всё обсуждалось. И Шараф Рашидович здесь был».