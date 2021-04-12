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Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Какой вклад внёс Узбекистан в освоение космоса
Сегодня мир отмечает 60-летний юбилей первого полёта человека в космос. В Узбекистане на ТАПОиЧ производили самолёты для испытания космонавтов, в Ташкентском бюро машиностроения создали установку, которая привезла на Землю лунный грунт, в посёлке Невич Паркентского района тестировали разработанную в Ташкенте аппаратуру для исследования Луны. «Газета.uz» вспоминает, какой вклад внёс в освоение космоса Узбекистан, и публикует архивные фотографии.

Некоторые фотографии «Газета.uz» приобрела в Национальном архиве кинофотофонодокументов Узбекистане.
Современная космическая индустрия превратилась в мощную технологическую базу экономического роста. Это один из секторов с наиболее высокой добавленной стоимостью. Космическая деятельность обеспечивает развитие научно-технического потенциала, высоких технологий, помогает решению проблем безопасности и обороны, природопользования, предупреждения стихийных и техногенных катастроф.

Сегодня все развитые страны пришли к пониманию важности космической деятельности для реализации своих геополитических интересов.

С развалом СССР аэрокосмическая отрасль Узбекистана практически не развивалась, однако на счету страны есть разработки, ставшие важными для исследования космоса.
Некоторые фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.
Байконур
В 1955 году был основан самый первый и самый большой в мире космодром Байконур. Определяющими условиями для выбора места строительства космодрома послужили малозаселённые земли в районе объекта, наличие железной дороги Москва-Ташкент и близость реки Сырдарьи. Вода была необходима для жизнеобеспечения сотрудников космодрома и его строительства. Оно было засекречено.
В секретных документах полигон назывался НИИП-5 (Научно-исследовательский испытательный полигон №5 Министерства обороны СССР). Секретным почтовым адресом полигона с момента основания и до 1960-х был «Ташкент-90».

В Байконур из Узбекистана отправляли военных специалистов, стройматериалы и продовольствие.
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Город Гагарин
Ставший кумиром миллионов после полёта в космос Юрий Гагарин отправился с миссией дружбы и мира в зарубежные поездки. Ночью 29 ноября 1961 года самолёт с первым космонавтом на борту, следовавший из Москвы в Дели, остановился в Ташкентском аэропорту на дозаправку. Об этом вспоминает дочь корреспондента газеты «Правда Востока» Георгия Димова, Ирина.

Несмотря на то, что о короткой остановке космонавта в Ташкенте было известно только высшему руководству, журналисту вместе с дочерью посчастливилось встретиться с Гагариным.

Писать о встрече корреспонденту запретили, но уже на следующее утро интервью и фотографии вышли в печать.
Фото: mytashkent.uz
В декабре 1961 года состоялся официальный и торжественный приём Юрия Гагарина в Ташкенте. Тысячи человек вышли на улицы встретить первого космонавта. Ташкентцы обступили путь из аэропорта в центр города. Дорогу, по которой следовал кортеж Гагарина, осыпали цветами.
До своей трагической гибели в марте 1968 года Гагарин ещё много раз побывал в Узбекистане. После смерти космонавта в его честь были названы улицы, проспекты, а также два города в СССР: один в Смоленской области России, второй – в Джизакской области.
Наш Гагарин получил статус города в 1974 году (ранее это был посёлок городского типа Ержар). Сегодня город Гагарин является административным центром Мирзачульского района Джизакской области.
Главную улицу города украшает высокий памятник Гагарину авторства ташкентского скульптора Леонида Рябцева. Его бронзовый Гагарин стал важной достопримечательностью города. На пьедестале памятника установлен барельеф с Икаром в полёте. На другом барельефе – ракета-носитель «Восток», поднявшая первого космонавта на околоземную орбиту.
Первый космонавт запечатлён в движении. Его левая нога отрывается от поверхности, и кажется, что он вот-вот сойдёт с постамента. Вечно молодой Гагарин в космическом комбинезоне, со скафандром в руке шагает по Мирзачульской степи, переходящей в казахскую степь, на просторах которой его ждёт ракета на стартовом комплексе Байконура.
ТАПОиЧ
Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова, прекратившее деятельность в 2012 году, тоже внесло весомый вклад в развитие космической отрасли.
С 1977 по 1987 год на заводе были построены несколько самолётов-лабораторий ИЛ-76 МДК для испытания космонавтов в условиях невесомости. Самолёты имели усиленный корпус и системы подачи топлива и масла, способные работать принудительно при отсутствии гравитации.

На этих самолётах прошли подготовку свыше сотни советских, российских и зарубежных космонавтов. Завод посетили многие космонавты, консультировавшие проектирование и строительство самолётов.
Ташкентское конструкторское бюро машиностроения
Кандидат физико-математических наук Камал Муминов, руководивший Агентством космических исследований с 1993 по 2002 годы, по имеющейся у него информации от ветеранов, рассказал «Газете.uz», что в начале второй половины 1960-х годов по инициативе руководства УзССР в Ташкенте было проведено закрытое совещание руководителей и главных конструкторов крупнейших космических предприятий СССР.

На этом совещании было предложено создать в УзССР предприятия космической отрасли. Один из основоположников советской космонавтики, академик Владимир Бармин высказался о возможности открытия в Ташкенте филиала Конструкторского бюро общего машиностроения, которое он возглавлял в Москве.

В 1969 году создаётся ФКБОМ (в 1978 году переименовано в ТашКБМ). Бюро разрабатывало приборы и аппаратуру для исследования Луны и Венеры, разработки, изготовления, проверки космических изделий (в том числе антенн диаметром до 30 метров), сборки и отработки полноразмерных штатных образцов. Перед бюро была поставлена задача по проектированию лунных баз, созданию установок для получения кислорода и воды из пород лунного грунта.
Специалисты создали установки для бурения и доставки на Землю грунтов Луны. Грунтозаборное устройство, разработанное в Ташкенте, установили на космический аппарат Луна-24. В 1976 году он пробурил на Луне скважину глубиной более 2-х метров. Грунт доставили на Землю для изучения. В результате анализа было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды.
В ТашКБМ также занимались созданием установок для выращивания новых композиционных материалов в космосе. Разработанные в Ташкенте специальные плавильные печи и уникальные приборы, послужили на советских орбитальных станциях для опытов по плавке и получению образцов различных материалов.

Специалисты бюро разработали бурильный аппарат, способный работать в условиях сверхвысоких температур и химически агрессивной атмосферы. Устройство установили на советских автоматических космических станциях «Венера-13» и «Венера-14». В марте 1982 года они совершили мягкую посадку на Венеру и осуществили уникальные эксперименты по бурению, забору и транспортировке грунта для изучения его физико-химических свойств.
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Полёт в космос Владимира Джанибекова
В Ташкенте на площади у станции метро «Космонавтлар» установлен бюст космонавта Владимира Джанибекова, а на самой станции - медальон с его изображением.

Владимир Джанибеков родился в 1942 году в посёлке Искандер, расположенном в 50 км от Ташкента. В те годы посёлок входил в состав Казахской ССР.

Джанибеков был командиром корабля всех пяти экспедиций, которые он совершил. Это непревзойденный мировой рекорд по сей день. Свой первый полёт в космос он совершил в 1978 году.
Во время четвёртого полёта Джанибеков вышел в открытый космос вместе с космонавтом Светланой Савицкой, которая стала первой женщиной, побывавшей в открытом космосе.

Пятый космический полёт был самым продолжительным – 112 суток. Космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных впервые в истории осуществили стыковку пилотируемого космического корабля с вышедшей из-под контроля орбитальной станцией «Салют-7». После ремонта станция прослужила ещё шесть лет.

В последний полёт экипаж взял на борт семена хлопчатника. Нужно было выявить возможность выращивания растений в невесомости и изучить их поведение.
В первом эксперименте семена проросли, но из-за отсутствия необходимых температурных условий погибли. Во втором эксперименте семена хлопчатника, которые побывали в космосе, были посажены в тепличных условиях на земле.

Дальнейшие наблюдения показали удивительный результат: волокно растений, побывавших в условиях невесомости, было в два раза длиннее (78 мм), чем у того же сорта, выращенного в тех же условиях, но не отправленного в космос.
Как Герой СССР Владимир Джанибеков удостоился установки своей скульптуры при жизни. В 1984 году в центре Ташкента был установлен бюст космонавта работы скульптора Якова Шапиро.

«Звонит мне Шараф Рашидович и говорит, – рассказывал Яков Шапиро корреспонденту “Газеты.uz” незадолго до своей смерти. – “Вот приехал Джанибеков с женой. Я тебя прошу, Якубжан (он меня так называл), встретиться с ним. Акил Умурзакович тебя с ним познакомит (Акил Салимов – Председатель Президиума Верховного Совета УзССР). А потом мы с Джанибековым встретимся у тебя в мастерской».

«Я ценю и люблю космонавтов за их подвиги, – продолжил Яков Шапиро. – Они идут на смерть. Многие космонавты приезжали сюда и посещали мою мастерскую. Крикалёв здесь был, Гречко был, Леонов. А Володя Джанибеков здесь… его апартаменты тут, в этой мастерской. Все полеты, которые к нему относились, здесь всё обсуждалось. И Шараф Рашидович здесь был».

Бюст Владимира Джанибекова на новой площади Ташкента, названной в чести советских космонавтов, 3 марта 1984 года
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Помимо бюста Владимира Джанибекова, Яков Шапиро создал композицию на звёздную тему. Она установлена позади космонавта. Художник изваял фигуры Икара, Улугбека, Циолковского, Королёва, Гагарина и Матери-Земли, держащей в руках младенца.

«Каждая женщина должна родить и вырастить своего космонавта», – сказал скульптор, которого не стало в начале апреля 2021 года.
Завод «Композит»
В 1981 году в Чирчике был создан филиал ТашКБМ – опытно-экспериментальный завод «Композит». На нём изготавливали уникальные детали и узлы для космических конструкций из композитных материалов. Завод выпускал композиционные стеклопластик и углепластик и изделия из них. Углепластик – лёгкий, но прочный как сталь материал, широко применяющийся в авиакосмическом, военном, автомобильном производстве. Сейчас широко применяется и в быту.

На фото ниже виды завода, его цехов, некоторые изделия и отдельные сотрудники.
На оборудовании завода было также изготовлено несколько партий углепластиковых стержней, каркасов, используемых в конструкции солнечных батарей космических аппаратов «Глонасс», 15-30-метровые трансформируемые параболические антенны космического базирования по программе «Радиоастрон», панели солнечных батарей для спутников серии «Космос» и «Прогноз».
Ташкентский НИИ космического приборостроения
В 1988 году в качестве филиала одного из московских космических центров был создан Ташкентский НИИ космического приборостроения (ТашНИИКП). По словам Камала Муминова, возглавлявшего НИИ с 1989 года, до распада СССР институт занимался тематикой военного космоса.

Другим направлением НИИ была обработка космических снимков территории Узбекистана для выявления природных ресурсов и анализа хозяйственно-экологической деятельности, изучения состояния сельскохозяйственных культур.

Он также занимался секретными разработками автоматизированных программно-технических комплексов для военных спутников и систем принятия решений на базе искусственного интеллекта для экипажей пилотируемых космических кораблей и станций.

НИИ получил ценные результаты в сфере сельского хозяйства, строительства, картографии, геологии, геофизики, водных и минеральных ресурсов. Институт подготовил более 50 специалистов в сфере дистанционного зондирования Земли.
Сборочно-испытательный комплекс Невич
В начале 1980-х годов для советской лунной программы и для программы «Энергия» - «Буран» был построен сборочно-испытательный полигон ТашКБМ «Невич» в Паркентском районе Ташкентской области.

Там были созданы и протестированы уникальные экспериментальные сооружения, с многочисленными стендами и механическими корпусами, с радиотелеметрической и другой измерительной аппаратурой, со сборочными цехами и мастерскими. Полигон был полностью оснащен и подготовлен к эксплуатации к концу 80-х, была создана необходимая социальная инфраструктура.

На полигоне испытывали разработки ТашКБМ – крупногабаритные трансформируемые антенны, которые нужно было разворачивать в космосе, солнечные развертываемые в космосе пленочные поля и другие изделия.
На полигоне испытывали разработки ТашКБМ – крупногабаритные трансформируемые антенны, которые нужно было разворачивать в космосе, солнечные развертываемые в космосе пленочные поля и другие изделия.
На Невиче была установлена металлическая 80-метровая вышка – САИ (стенд автономных испытаний). С её помощью испытывали пенетраторы-пробоотборники с твердотопливными ускорителями, они внедрялись в грунт, и при проникновении вглубь происходило заполнение капсулы пробой грунта.
Фото: mytashkent.uz
В настоящее время полигон Невич бездействует. Исполинские размеры сооружения завораживают туристов. Охрана полигона людей внутрь не пускает. Несколько лет назад вышку САИ демонтировали, несмотря на то, что она была изюминкой полигона и привлекала многих экстремалов и могла бы привлечь тысячи туристов.
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Обсерватория и радиотелескоп «Суффа»
В 1982 году в Узбекистане на плато Суффа в Зааминском районе Джизакской области было начато строительство радиоастрономической обсерватории. Его главный объект – 70-метровый радиотелескоп, представляющий собой уникальный инструмент для регистрации космического излучения в миллиметровом диапазоне. Аналогичный инструмент существует только в Сан-Диего (США).

Одновременно со строительством радиотелескопа, в Самарканде был открыт научный отдел Института космических исследований АН СССР. Руководителем отдела был назначен Камал Муминов. После распада СССР строительство радиотелескопа было приостановлено. На сегодняшний день, строительная готовность около 35-40%, и начаты переговоры узбекской и российской сторон о возобновлении завершения строительства РТ – 70.
Обсерватория строилась для проведения научных исследований космоса и сотрудничества по международным программам в этой области. Из-за развала СССР строительство заморозили, но в 2018 году возобновили и планируют закончить к 2024 году.
НПО «Физика-Солнце»
Стоит также отметить НПО «Физика-Солнце» Академии наук, расположенный в Паркентском районе Ташкентской области. В большой солнечной печи проводили испытания, подвергая воздействию высоких температур защитную обшивку советского орбитального корабля многоразового использования «Буран».
Салижан Шарипов
Российский космонавт Салижан Шакирович Шарипов родился в 1964 году в Ошской области (Кыргызстан) в многодетной узбекской семье.

На его счету два выхода в открытый космос общей продолжительностью 10 часов.

В Хьюстоне во время подготовки к своему первому полёту на американском шаттле Шарипов предложил попробовать плов на орбите. Врачи-диетологи и повара приготовили плов из узгенского риса, который был разогрет и съеден во время одного из ужинов в космосе. С тех пор узбекский плов появился в рационе космонавтов.
Салижан Шарипов на борту космического корабля «Индевор». Фото: mytashkent.uz
В 1998 году Салижан Шарипов поднимал в космос флаг Узбекистана. По возвращении на Землю, флаг, купленный в ташкентском ЦУМе и побывавший на орбите, был передан руководству республики с сертификатом о пребывании в космосе.
Космическая индустрия в годы независимости
В первые годы независимости Узбекистана было создано Агентство «Узбеккосмос». Камал Муминов упоминал, что за 10 лет существования агентства были разработаны нормативно-правовые акты в области развития космической отрасли в стране. Были налажены связи с национальными космическими организациями зарубежных стран, в частности с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства (UNOOSA).

В 2002 году «Узбеккосмос» был ликвидирован. Был организован Центр космических исследований АН, которому передали два предприятия, остальные - разным министерствам и ведомствам.

В августе 2019 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о развитии космической деятельности в Узбекистане, согласно которому вновь создано Агентство «Узбеккосмос». Среди задач агентства – создание системы дистанционного зондирования Земли, создание сети спутниковой связи, использование спутниковых навигационных комплексов и другие.

Реализация этих задач может создать современные рабочие места, развивать науку, обеспечить технологическую независимость, информационную безопасность страны в области космических исследований и повысить уровень международного престижа Узбекистана.

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