Стремясь обеспечить подрастающее поколение современным международным образованием, Invento открывает набор детей в школу. В 2021—2022 учебном году в Invento будут приняты учащиеся с первого по седьмой класс.
Образование по международным стандартам
В основе образовательной модели Invento лежит программа IB PYP и MYP. Это современная международная методика обучения, которую используют в более чем 5,5 тысячи школ по всему миру. Основной целью IB является воспитание любознательной, знающей, независимой, думающей и гармонично развитой личности, способной добиваться успеха в стремительно меняющемся мире.
Для реализации международно признанной программы обучения в школу Invento привлечены иностранные преподаватели с богатым опытом работы в IB-школах по всему миру, а также квалифицированные местные педагоги с многолетним стажем.
Являясь школой-кандидатом IB PYP, Invento ответственно подходит к обучению подрастающего поколения и развивает академические, творческие, социальные, коммуникативные и физические навыки школьников.
Invento предлагает целостный подход к образованию и воспитанию школьников. В рамках комплексной программы обучения для них будут созданы следующие условия:
- обучение академическим дисциплинам в интерактивных классах и научных лабораториях;
- дополнительное образование по естественным и социальным наукам, а также IT-дисциплинам;
- изучение английского, русского и узбекского языков;
- программа внеклассных занятий, включающая походы в музеи, занятия творчеством и различными видами спорта;
- сбалансированное питание;
- ориентация на ребенка и раскрытие его индивидуальности.
Новый кампус школы
Международная школа Invento расположится в специально построенном здании вблизи парка «Ашхабад». Новый учебный кампус Invento — это тщательно спроектированное образовательное пространство мирового уровня, где каждый ребенок будет обучаться в атмосфере заботы, понимания и сотрудничества.
На территории школы Invento будут расположены зоны для отдыха и внеклассных занятий, открытые игровые и спортивные площадки. В здании будут функционировать:
- интерактивные классные комнаты;
- современная и богатая библиотека;
- вместительный актовый зал;
- крытый бассейн и спортзал;
- мультифункциональные помещения для досуга учащихся;
- столовая со сбалансированным питанием;
- оснащенные компьютерные классы;
- помещения для групповых занятий;
- творческие студии и научные лаборатории.
Комфортная атмосфера поддерживается за счет сдержанных цветовых оттенков, естественного освещения всех помещений и отделки натуральными материалами.
Международная школа Invento — это современная образовательная среда, обеспечивающая индивидуальный подход к каждому ребенку и его подготовку к успешной жизни в современном мире через всестороннее развитие и обучение эффективным навыкам.
В Invento каждый момент — это возможность для обучения.
Записаться в школу Invento можно посредством заполнения заявки на сайте: admission.invento.uz
Информационный центр: (+998) 71−210−99−99.
Адрес школы: Яшнабадский р-н, пересечение улиц Махтумкули-2 и МКАД.
Ориентир: парк «Ашхабад».
Facebook: fb.com/inventoschool
Instagram: @invento.uz
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