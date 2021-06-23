Стремясь обеспечить подрастающее поколение современным международным образованием, Invento открывает набор детей в школу. В 2021—2022 учебном году в Invento будут приняты учащиеся с первого по седьмой класс.

Образование по международным стандартам

В основе образовательной модели Invento лежит программа IB PYP и MYP. Это современная международная методика обучения, которую используют в более чем 5,5 тысячи школ по всему миру. Основной целью IB является воспитание любознательной, знающей, независимой, думающей и гармонично развитой личности, способной добиваться успеха в стремительно меняющемся мире.

Для реализации международно признанной программы обучения в школу Invento привлечены иностранные преподаватели с богатым опытом работы в IB-школах по всему миру, а также квалифицированные местные педагоги с многолетним стажем.





Являясь школой-кандидатом IB PYP, Invento ответственно подходит к обучению подрастающего поколения и развивает академические, творческие, социальные, коммуникативные и физические навыки школьников.

Invento предлагает целостный подход к образованию и воспитанию школьников. В рамках комплексной программы обучения для них будут созданы следующие условия:

обучение академическим дисциплинам в интерактивных классах и научных лабораториях;

дополнительное образование по естественным и социальным наукам, а также IT-дисциплинам;

изучение английского, русского и узбекского языков;

программа внеклассных занятий, включающая походы в музеи, занятия творчеством и различными видами спорта;

сбалансированное питание;

ориентация на ребенка и раскрытие его индивидуальности.

Новый кампус школы

Международная школа Invento расположится в специально построенном здании вблизи парка «Ашхабад». Новый учебный кампус Invento — это тщательно спроектированное образовательное пространство мирового уровня, где каждый ребенок будет обучаться в атмосфере заботы, понимания и сотрудничества.





На территории школы Invento будут расположены зоны для отдыха и внеклассных занятий, открытые игровые и спортивные площадки. В здании будут функционировать:

интерактивные классные комнаты;

современная и богатая библиотека;

вместительный актовый зал;

крытый бассейн и спортзал;

мультифункциональные помещения для досуга учащихся;

столовая со сбалансированным питанием;

оснащенные компьютерные классы;

помещения для групповых занятий;

творческие студии и научные лаборатории.

Комфортная атмосфера поддерживается за счет сдержанных цветовых оттенков, естественного освещения всех помещений и отделки натуральными материалами.

Международная школа Invento — это современная образовательная среда, обеспечивающая индивидуальный подход к каждому ребенку и его подготовку к успешной жизни в современном мире через всестороннее развитие и обучение эффективным навыкам.





В Invento каждый момент — это возможность для обучения.

Записаться в школу Invento можно посредством заполнения заявки на сайте: admission.invento.uz

Информационный центр: (+998) 71−210−99−99.

Адрес школы: Яшнабадский р-н, пересечение улиц Махтумкули-2 и МКАД.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Facebook: fb.com/inventoschool

Instagram: @invento.uz

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