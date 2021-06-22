Найти занятие по душе и качественно отдохнуть на территории водного комплекса «Море» могут семьи, рабочий коллектив, компания друзей и даже те, кто привык отдыхать в одиночку. Его площадь занимает более 1 га и может вместить более 1000 человек.





Каждый день с 9:00 до 22:00 «Море» поможет наполнить досуг яркими эмоциями:

водные горки , заряжающие позитивом и драйвом на весь день;

, заряжающие позитивом и драйвом на весь день; детский бассейн с горками и веселыми аниматорами. Дети не заскучают: на протяжении всего сезона их ожидает развлекательная программа с интересными конкурсами;

с горками и веселыми аниматорами. Дети не заскучают: на протяжении всего сезона их ожидает развлекательная программа с интересными конкурсами; фудкорт и рестораны формата селф-сервис , которые предлагают любимые блюда национальной и европейской кухни, а также фастфуд;

, которые предлагают любимые блюда национальной и европейской кухни, а также фастфуд; зажигательные сеты от популярных диджеев столицы;

от популярных диджеев столицы; тематические вечеринки и атмосферный бар на воде.





Стоимость разового посещения на весь день — от 75 тысяч сумов для детей и от 150 тысяч сумов для взрослых.

В комплексе есть основная зона, территория для тренировок с инструкторами, которая открыта до 11:00, детский бассейн и джакузи. Также в концепт «Моря» оптимально влились клубная зона и пять барных точек.





Телефоны: (+998) 99−138−33−00, (+998) 99−138−33−01, (+998) 99−138−33−02.

Сайт: mymore.uz

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