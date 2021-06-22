С 22 июня по 11 июля пройдет масштабный футбольный челлендж Kapitalfint. Принять участие может каждый. Нужно снять на видео свое мастерство владения мячом и выложить в Instagram.

Авторов 10 лучших роликов ждут ценные призы: телевизор, планшет, телефон, смарт-часы, беспроводные наушники и подарочные сертификаты на 1 млн сумов в спортивный магазин. Победителей определит «Капиталбанк».

Чтобы стать участником челленджа, нужно:

До 11 июля снять и опубликовать видео длительностью не более одной минуты в ленте и в сторис в Instagram. Отметить @kapitalbank.uz и добавить хештег #kapitalfint. Передать эстафету друзьям, отметив в комментариях под постом трех человек. Отмечать можно только реальных людей. Профиль участника в Instagram должен быть открыт на время проведения челленджа.

Имена победителей, время и место награждения будут объявлены 15 июля на официальном сайте и в социальных сетях банка.

Перед участием в челлендже нужно ознакомиться с публичной офертой. Участвуя в челлендже, авторы видео автоматически принимают условия акции.

Не нужно быть профессионалом, нужно просто любить футбол.

Сайт: kapitalbank.uz

Facebook: fb.com/kapitalbank.uz

Instagram: @kapitalbank.uz

Telegram: t.me/kapital24

На правах рекламы.