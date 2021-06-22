Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом Узбекистан временно закрывает границы с Афганистаном из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в соседней стране, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, приостанавливается выдача туристических виз гражданам Афганистана и приём заявлений на получение визы от туристических агентств.

При этом через пункт пропуска «Термез-Автойул» разрешено движение следующих категорий граждан и транспортных средств:

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций и члены их семей;

водителям, осуществляющим международные перевозки;

гражданам Узбекистана и Афганистана, возвращающимся на родину.

Более того, лица, въезжающие в Узбекистана через пограничный пункт пропуска «Термез-Автойул», будут допущены на территорию страны в случае отрицательного результата теста на антиген коронавирусной инфекции путём экспресс-тестирования в специальных клиниках или лабораториях, действующих на пункте пропуска.

Граждане Узбекистана с положительным результатом на COVID-19 направляются на лечение в специализированные клиники страны.

Иностранные граждане с положительным результатом на коронавирус не допускаются на территорию Узбекистана.

В Афганистане за 20 июня выявлено 1927 случаев заражения коронавирусом и 93 новых летальных исхода от инфекции, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения в стране возросло до 103921, к настоящему моменту эпидемия уже унесла жизни 4215 человек.

11 июня Узбекистан передал Афганистану гуманитарный груз, состоящий из 1000 кислородных баллонов. Экстренная гуманитарная помощь была направлена по просьбе правительства Афганистана, который столкнулся с третьей волной пандемии коронавируса.