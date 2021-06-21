В течение рабочей недели по территории Узбекистана продолжится подток воздуха с районов Урала, что будет препятствовать росту температуры воздуха в дневные часы, сообщает Узгидромет.

По равнинной части ожидается сухая и малооблачная погода, только по предгорным и горным районам в ближайшие два дня (понедельник и вторник) во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха в течение всего периода будет в пределах ночью +16…+21 градус, днём — +30…+35 градусов, по югу — +36…+39 градусов, что близко к нормальным значениям температуры последней декады июня, отмечает синоптики.

В отдельные дни местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с.