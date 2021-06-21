Правоохранительные органы выявили в аптеках Ташкента 37 случаев незаконной продажи сильнодействующих веществ, всего изъято 62,3 тысячи препаратов. Об этом сообщило Главное управление уголовного розыска МВД Узбекистана. За какой период были выявлены нарушения, не уточняется.

На основании недавнего коллективного обращения жителей Учтепинского и Чиланзарского районов, подписанного 74 жителями, в 9 аптеках в этих районах было изъято из незаконного оборота 2518 единиц лекарственных препаратов, говорится в сообщении.

В заявлении жители 11−18 кварталов Учтепинского района и 18 квартала Чиланзарского района отмечают, что в их районах развита «аптечная продажа запрещённых препаратов», а также наблюдается «еженощное скопление женщин низкой социальной ответственности».

Оперативно-розыскные мероприятия по обращению продолжаются, добавили в управлении.