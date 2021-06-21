Правительство Узбекистана и Международная финансовая корпорация (МФК) подписали соглашение о сотрудничестве для привлечения инвестиций в химическую промышленность и поощрения внедрения устойчивых практик при производстве минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Преимущество Узбекистана заключается в том, что он может использовать собственное сырьё для производства широкого спектра удобрений, промышленных и потребительских товаров. Однако отрасль, которая в значительной степени контролируется государством, испытывает нехватку инвестиций, остаётся неэффективной и потребляет избыточное количество ресурсов», — говорится в сообщении.

Проект направлен на устранение неэффективности сектора за счёт рыночных преобразований, снижения роли государства и создания равных условий для частных инвесторов, отметили в Минфине.

В марте президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что на химическую промышленность выделены «очень большие средства», внедрены энергоэффективные технологии. «Теперь пришло время, чтобы эта отрасль создавала добавленную стоимость», — отмечал глава государства.