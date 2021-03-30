Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 29 марта презентовали проекты, реализуемые в химической промышленности, сообщила пресс-служба главы государства.

АО «Узкимёсаноат» реализует 21 проект на 1,3 млрд долларов в сфере глубокой переработки углеводородов и полезных ископаемых, а также производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Из них 8 проектов на сумму около 60 млн долларов будут завершены в этом году.

Новые предприятия в Каракалпакстане, Ташкенте, Навоийской, Джизакской и Ташкентской областях освоят производство 11 новых видов продуктов и наладят выпуск продукции на 450 млрд сумов в год. Это, как ожидается, позволит заместить импорт на 15 млн долларов и обеспечить экспорт почти на 30 млн долларов. Сейчас также разрабатываются технико-экономические обоснования 18 проектов на более чем 2,6 млрд долларов.

«В целом в результате проектов, намеченных на этот год и на перспективу, появятся мощности по выпуску продукции на 3 млрд долларов, экспортный потенциал отрасли достигнет 1,3 млрд долларов. На новых предприятиях будет создано около 3500 рабочих мест», — говорится в сообщении.

После ввода предприятий в строй объём производства продукции на базе глубокой переработки природного газа превысит 2,1 млрд долларов, добавленная стоимость увеличится в 14 раз.

На базе химического сырья и полуфабрикатов планируется создать три крупных технологических кластера на предприятиях «Навоиазот», «Ферганаазот» и в Каракалпакстане. В частности, в «Навоиазоте» будут реализованы 16 проектов на 2,6 млрд долларов, в «Ферганаазоте» — 4 инвестиционных проекта на 334 млн долларов, в Каракалпакстан — 3 инвестпроекта на сумму около 687 млн долларов.

В посёлке Улугбек планируется создание научно-химического кластера. На площади 60 га намечено построить административные и учебные здания, лаборатории, узбекско-корейский научный центр, жильё для научных работников, общежитие, амфитеатр, парк и солнечную электростанцию. Здесь смогут учиться 8000 студентов.

Кадр «Узбекистан 24».

На первом этапе планируется на 11,9 га построить девятиэтажное студенческое общежитие на 202 места, девятиэтажные дома из 63 квартир для научных сотрудников, столовую, спортзал, открытую спортивную площадку, ивент-зону и прогулочную зону. В рамках этого этапа строится филиал Московского инженерно-физического института. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

На втором этапе будет построен научно-исследовательский и проектный институт и узбекско-корейский научный центр. Стоимость проекта оценивается в 53,8 млн долларов, из которых 40 млн долларов профинансируют за счёт кредита Эксимбанка Кореи, а 13,8 млн долларов — собственных средств «Узкимёсаноат».

Объекты расположатся на площади 12,7 га. Ожидается создание 130 рабочих мест. Строительные работы начнут в четвёртом квартале 2021 года, объекты сдадут в эксплуатацию в четвёртом квартале 2023 года.

Кадр «Узбекистан 24».

В научный кластер также войдут Ташкентский химико-технологический институт и производственные лаборатории в Чирчике.

«На химическую промышленность мы выделили очень большие средства. Были внедрены энергоэффективные технологии. Теперь пришло время, чтобы эта отрасль создавала добавленную стоимость. Для этого имеются большие возможности. Если по каждому направлению приведем в порядок количественные и качественные показатели, ценовую политику, экспорт вырастет в 5−6 раз», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил сформировать новые проекты по производству продукции, востребованной отраслями экономики и предпринимателями. Он также поставил задачи по изменению структуры «Узкимёсаноат» и подготовке квалифицированных кадров.

На презентации были рассмотрены и результаты инвентаризации сетей питьевого водоснабжения и автомобильных дорог. В этом году будет проложено 7184 километра водопроводов, построены резервуары и насосные станции, доступ к питьевой воде получат 1106 махаллей. В результате улучшится водоснабжение более чем 4 миллионов человек. В текущем году также будет выполнен ремонт 16,8 тысячи километров дорог.