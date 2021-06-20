В сети распространилось видео, где говорится, что ёлки, высаженные вдоль дорог в преддверии визита президента Шавката Мирзиёева в Андижанскую область, забрали обратно. На записи можно увидеть грузовик с деревьями и работника, который собирает горшки с кустарниками.

Пресс-служба хокимията Андижанской области отметила, что видео запечатлело «процесс благоустроительных работ на территории со стороны городского отдела благоустройства».

«Чтобы не повредить цветы при проведении благоустроительных работ, их на время перенесли в прохладное место в тени на автомобиле, запечатлённом на записи. В ходе этого мероприятия, которое проходило на 50-метровом участке дороги, по рекомендации экологов были созданы необходимые агротехнические условия для дальнейшего роста и перемещённых саженцев», — говорится в сообщении.

По данным пресс-служба районной администрации, декоративные кустарники были возвращены на свои места.

Катарантус. Фото: иллюстрация.



«Газета.uz» изучила портал государственных закупок и выяснила, что Управление благоустройства хокимията Андижана 14 июня закупило 50 тысяч цветков катарантуса за 60 млн сумов (по 1200 сумов штука) у ООО Oyim Agro Tamorqa.





12 июня Управление также закупало более 180 деревьев и кустов на 200 млн сумов, в том числе туя Смарагд, фатиния, кипарис и другие.

Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область состоялся 17−18 июня.

В ноябре 2020 года СМИ сообщали, что в преддверии визита президента в Кашкадарьинскую область высохшую траву в Карши красили в зелёный цвет. За эту новость издание Daryo получило предупреждение от Агентства по информации и массовых коммуникаций.

В начале апреля 2018 года Шавкат Мирзиёев заявил, что прекрасно осведомлен о реальной ситуации в регионах, и назвал наведение порядка перед его визитами «медвежьей услугой». Президент пригрозил хокимам жесткими мерами за принуждение учителей к работам по благоустройству и приравнял это к измене.