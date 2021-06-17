Директор Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Мирьяна Сполярич Эггер совершила двухдневный визит в Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН в стране.

15 июня Мирьяна Сполярич Эггер приняла участие в международном бизнес-форуме по расширению экономических прав и возможностей женщин в Узбекистане и во всей Центральной Азии. В своём выступлении она подчеркнула цели ПРООН по интегрированию гендерных вопросов в предпринимательском секторе Узбекистана и устранению правовых и нормативных барьеров, которые препятствуют участию женщин в экономике.

«Я высоко оцениваю быструю и всеобъемлющую реакцию Узбекистана на вспышку пандемии COVID-19, стремление сосредоточиться не только на восстановлении, но и на том, как эти усилия связаны со среднесрочными и долгосрочными потребностями устойчивого развития», — сказала она.

«Это очень важный момент, поскольку Узбекистан формирует свою следующую стратегию развития на 2022−2026 годы и определяет будущие направления роста», — отметила Эггер.

16 июня региональный директор ПРООН передала оборудование моноцентру по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат». Оно должно повысить технический потенциал моноцентра.

В ходе визита Мирьяна Сполярич Эггер подтвердила приверженность ПРООН некоторым из наиболее важных направлений развития Узбекистана. Они включают в себя усиление парламентского надзора за реализацией Целей устойчивого развития (ЦУР), стимулирование имплементации стратегии сокращения бедности, продвижение «зелёного» восстановления страны от последствий пандемии COVID-19, а также поддержку Национальной гендерной стратегии.

Мирьяна Сполярич Эггер возглавляет Региональное бюро ПРООН по странам Европы и СНГ с октября 2018 года. Она руководит проектами в 17 странах. Визит в Узбекистан стал первым зарубежным визитом главы Регионального бюро после вспышки коронавируса.