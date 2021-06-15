Компания «Узбекнефтегаз» намерена привлечь кредит американской кредитной организации, обслуживающей экспортные и импортные операции (Эксимбанк, EXIM), в размере 184 млн долларов на реконструкцию Бухарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщила пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, специалисты «Узбекнефтегаза», американской UOP ltd и Эксимбанка США в режиме онлайн обсудили вопросы финансирования проекта реконструкции Бухарского НПЗ.

«Банком EXIM (США) направлено письмо-обращение (LOI) о финансировании данного инвестиционного проекта на сумму 184 млн долларов», — говорится в сообщении. По итогам переговоров достигнута договоренность о предоставлении американскому банку подробной информации о проекте модернизации Бухарского НПЗ и анкетировании по финансированию проекта.

Ранее «Узбекнефтегаз» заявлял, что на Бухарском НПЗ в 2019—2025 году будет проведена модернизация предварительной стоимостью 553 млн долларов. Проект, рассчитанный на три этапа, предусматривает выход на проектную мощность переработки 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производства 1,2 миллиона тонн бензина стандарта «Евро-5», 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно.

Уточнялось, что модернизационный проект подготовлен южнокорейской SK Engineering и финансируется за счет средств узбекской стороны и привлекаемых прямых иностранных инвестиций. В июле 2020 года Бухарский НПЗ подписал с Honeywell UOP соглашение на предоставление технических лицензий на производство топлива стандарта «Евро-5». С американской компанией также подписано инженерное соглашение на разработку пакета проектной документации (PDP- Process Design Package) для модернизации НПЗ.