Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области прокомментировала видеозапись с участием должностных лиц администрации Сырдарьинского района и других руководителей и танцовщиц в ресторане.

По данным хокимията области, видео было снято в октябре 2020 года в ресторане «Евро Азия» примерно в 21:00 (в нерабочее время).

На записи запечатлены заместитель хокима района (работавший тогда помощником хокима района), начальник районного управления благоустройства, главный специалист инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды Сырдарьинского района, руководитель ГУП «Сувокова» и руководитель районного дорожно-эксплуатационного предприятия, которые, «как и другие граждане, пришли в ресторан в свободное от работы время, чтобы поужинать».

«В комнату, где сидели указанные люди, вошли танцовщицы шоу-балета, работающие в ресторане. Им не понравилось внезапное появление танцовщиц. Поэтому танцовщицам дали деньги и попросили покинуть зал. В результате произошла ситуация на видео», — говорится в сообщении.

Хокимият заявил, что проведена разъяснительная работа с администрацией заведения. Должностным лицам напомнили, что они «должны подавать пример в качестве государственных служащих, соблюдая правила поведения в обществе».

«Было также определено принять строгие меры вплоть до увольнения», — отметили в областной администрации.