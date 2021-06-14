Seoul Mun — торгово-досуговый центр, расположенный на набережной канала Бурджар в центре столицы. Коммерческая зона представлена тремя уровнями вдоль побережья. Благодаря неповторимой архитектуре и атмосфере на территории Seoul Mun можно комфортного отдохнуть, отправиться на шопинг, провести переговоры, поужинать в хорошем ресторане и прогуляться по набережной, наслаждаясь прохладой водоема.





Мировые эксперты в области недвижимости из компании Knight Frank разработали для Seoul Mun пять основных типов коммерческих точек: малый, средний и крупный формат общественного питания, универсальные точки продаж, якорные магазины, а также зоны досуга и развлечений. Каждый из этих типов обладает индивидуальным набором технических параметров и характеристик. Это поможет будущим покупателям логично распределять торговые зоны в зависимости от вида предлагаемых товаров и услуг.





Обилие вариантов поможет подобрать оптимальные условия, отвечающие всем потребностям ведения грамотного бизнеса. Seoul Mun — это коммерческая недвижимость нового формата, где вне зависимости от вида предпринимательской деятельности профессиональные консультанты помогут подобрать подходящий вариант.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Сайт: seoulmun.uz

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