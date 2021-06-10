Частный детский сад-школа Tashkent Metropolitan School является учебным заведением нового формата. Ученики школы получают образование мирового уровня. Их воспитывают всесторонне развитыми гармоничными личностями с креативным мышлением.





TMS предлагает комплексное дошкольное и начальное общее образование, включая:

академическую программу, преподаваемую квалифицированными педагогами;

интегрированную государственную программу;

пятидневную учебную неделю;

пятиразовое сбалансированное питание;

команду, состоящую из технолога-диетолога, шеф-повара и их помощников. Они уделяют внимание не только качеству питания, но и культуре еды;

подразделения схемы на две группы: 1−4 классы и Preschool-классы.





Учебный план включает занятия по английскому языку, математике от начальных навыков к углубленному изучению предмета, естественным наукам, изобразительному искусству, информатике, другим иностранным языкам и музыке.





Возможности школы:

Просторные и светлые учебные классы, оборудованные эргономичной мебелью и необходимыми учебно-игровыми материалами. Спортивный и актовый залы, кружки и секции по экологии, спортивным играм, таэквондо, шахматам, танцам и актерскому мастерству. Занятия проводятся в классах и на выезде, когда группа отправляется в какое-нибудь интересное место. Библиотека. Бассейн. Зоны рекреации. Медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. Закрытая охраняемая территория и круглосуточная система видеонаблюдения. Гостевой паркинг для родителей.





Стоимость обучения в детском саду — 2,2 млн сумов, в начальной школе — 2,5 млн сумов.

Первые 50 зарегистрированных клиентов получат скидку. Сумма оплаты со скидкой составит 1,6 млн сумов. Специальное предложение действует до 1 сентября.





Узнать подробнее о школе и записаться на обучение можно по адресу: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Паркент, тупик 6.

Телефон: (+998) 71−200−05−88.

Email: info@tmschool.uz

Сайт: tmschool.uz

Telegram: t.me/tmschooluz

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