Alfraganus — это концептуальное пространство в центре столицы для развития бизнеса, торговли, массового шопинга и организации мест досуга на территории в 110 тысяч кв. м.

Сдача первой фазы запланирована на март 2022 года. На территории будет запущено 262 единицы торговых помещений, а это больше половины коммерческих объектов всего торгового квартала. Все это поможет предпринимателям, которые приобрели или планируют приобрести коммерческую недвижимость на территории центра Alfraganus, начать зарабатывать всего через 10 месяцев. В торговом квартале их ждут 507 объектов коммерческой недвижимости. Квадратура предлагаемых помещений — от 32 до 3 244 кв. м.





Важной особенностью коммерческих помещений является высота потолков, которая достигает шести метров. Такая высота поможет разделить помещение на два уровня и увеличить вдвое площадь торговой точки. Таким образом, квадратный метр обойдется предпринимателям в два раза дешевле.

Концепция проекта и его масштаб помогут открыть на территории торгово-развлекательного комплекса любой вид бизнеса: бутик одежды, кофейню, ресторан, цветочный магазин, салон красоты, магазин электроники или игрушек, аптеку, филиал банка — бизнес на этой территории будет процветать.

В скором времени можно будет посетить шоурум, ощутить и увидеть все преимущества шестиметровой высоты потолков.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44 или в офисах продаж.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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