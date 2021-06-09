Seoul Mun — торгово-развлекательная точка на карте столицы, расположенная на двух берегах вдоль канала «Бурджар». Центр предлагает посетителям новый уровень современного пространства для досуга, развлечений, а также для развития бизнеса. Seoul Mun органично вписывается в окружающий ландшафт, расположение у воды создает комфортную атмосферу и особый микроклимат на всей территории.





Люди, уставшие от шума и суеты города, смогут насладиться прогулкой по территории, а также совершить шопинг или провести уютный вечер в кафе в кругу семьи. На территории представлено более 270 коммерческих помещений площадью от 13 до 1000 кв. м.

Здесь эффективно использовано пространство с учетом комфорта владельцев недвижимости и многочисленных посетителей. Лифты, эскалаторы и выходы на каждый уровень и побережье обеспечат простой доступ к магазинам и кафе. Особое внимание уделено отдельной шестиуровневой парковке, чтобы автомобили не мешали наслаждаться красотой и отдыхом на территории центра.





Seoul Mun — это тщательная забота о комфорте и окружающей среде на набережной в центре столицы и выгодное предложение для инвестиции капитала.

Для более подробной информации можно обратиться в офис продаж Dream City Development.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади «Дружбы народов» в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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