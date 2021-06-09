В социальных сетях распространилась видеозапись из Кашкадарьинской области, где жители села «Айритом» Чиракчинского района перекрыли железную дорогу Ташкент-Карши, по которой ездят скоростные поезда. Инцидент прокомментировали в «Узбекистон темир йуллари».

По данным пресс-службы компании, в тот день примерно в 9:00 утра на местной станции унитарного предприятия «Региональный железнодорожный узел Карши» граждане должны были встретиться с хокимом района Хуррамом Джураевым для решения вопроса энергоснабжения. Жители намеревались просить руководителя подключить село к более мощному трансформатору.

Из-за того, что хоким не пришёл на встречу в указанное время, жители собрались у железной дороги, по которой в 10:48 должен был проехать скоростной поезд Afrosiyob маршрутом Ташкент-Карши. Примерно за 28 минут до прибытия поезда на место приехал хоким Хуррам Джураев и увел собравшихся в здание махаллинского комитета в селе Айритом.

Вопросы граждан были изучены, проведена разъяснительная работа, говорится в заявлении УТЙ.

Поезд проехал через станцию по графику и без остановки, никаких повреждений или последствий не было, уточнили в пресс-службе компании.