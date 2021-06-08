Европейский банк реконструкции и развития предоставит заём в 70 млн долларов на улучшение инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Наманганской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-служба банка.

Средства выделяются ГУП «Наманган сув таъминоти» и будут использованы для строительства и ремонта водозаборов, распределительных станций и сетей, магистралей и водоочистных сооружений в семи сельских населённых пунктах региона (Чартак, Чуст, Джумашуй, Кызыл-Роват, Пап, Ташбулак и Уйгур), а также для строительства очистительных сооружений, канализационных насосных станций и сетей в посёлках Чуст и Джумашуй. Работы будут софинансированы вкладом Узбекистана в 14 млн долларов.

Инвестиции дадут возможность подключить около 115 тысяч пользователей к водопроводным сетям. Новая инфраструктура позволит сократить потери воды на 0,6 миллиона кубометров в год. В общей сложности, более 170 тысяч человек, проживающих в Чустском, Наманганском и Папском районах Наманганской области, получат постоянный доступ к чистой питьевой воде, отмечается в сообщении.