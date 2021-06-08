В Андижанском районе Андижанской области 5 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины «ГАЗ-5327» и двух легковых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошёл примерно в 19:00 в махалле «Заврок». Водитель грузовика, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в Matiz и Spark, которые стояли возле автомастерской.

Находившиеся на месте происшествия Н. К., О. З., Х. Э., А. М. и несовершеннолетний М. И. получили различные телесные повреждения.

Следственный отдел при ОВД Андижанского района проводит расследование по данному факту.