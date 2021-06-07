Аномально жаркая погода, превышающая нормальные значения для начала лета на 7−10 градусов, сохранится по большей части Узбекистана 7 июня, сообщает Узгидромет.

К вечеру понедельника по Ташкентской области, предгорным и горным районам возможен кратковременный дождь с грозой. Воздух по большинству областей днём прогреется до +40…+43 градусов, по югу — до +44…+46 градусов. По северу с влиянием антициклона с районов Кавказа температура понизится до +33…+38 градусов. Местами по стране сохранится усиление ветра до 17−22 м/с, местами — с пыльными бурями.

8 июня вторжение прохладного воздуха с районов Кавказа охватит большую часть страны, что вызовет спад температуры воздуха. Ожидается погода без осадков, лишь по Ташкентской области, предгорным и горным районам возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью будет в пределах +24…+27 градусов, а днём понизится до +34…+38 градусов, по крайнему югу — до +41…+43 градусов.

Такой температурный фон установится до конца недели. Осадков на этот период не ожидается. Ветреная погода сохранится также 8−9 июня, возможны порывы до 17−22 м/с, местами с пыльными бурями.