Жители Самарканда и ряда других районов Самаркандской области столкнулись с перебоями в водоснабжении. Предприятие «Самарканд сув таъминоти» сообщило о «естественной засухе в этом году».
Население Самаркандской области чистой питьевой водой снабжается за счёт ресурсов подземных вод водохозяйственными сооружениями предприятия. По данным «Самарканд сув таъминоти», в настоящее время уровень грунтовых вод (расход) снизился из-за отсутствия осадков и низкого расхода воды в русле реки Зарафшан.
В результате, из-за отсутствия запасов подземных вод для нормальной работы насосного оборудования на объектах, население Самарканда, Каттакургана, Пастдаргома, Нурабада, Иштихона, Пахтачи, Нарпая, Паярика и Акдарьи столкнулось с нехваткой питьевой воды в последнее время.
«Администрация ООО „Самарканд Сув таъминоти“ приносит свои извинения потребителям централизованной питьевой воды за перебои в водоснабжении из-за естественной засухи в этом году, и данная проблема найдёт своё решение. При этом администрация предприятия просит потребителей целенаправленно использовать питьевую воду, а не тратить ее зря», — говорится в сообщении.
В конце февраля на совещании у президента сообщалось, что во время оросительного сезона 2021 года уровень водоснабжения будет на 25% ниже. До 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена для водосберегающих технологий. На вице-премьера Шухрата Ганиева, главу Минводхоза и хокимов возложена ответственность по экономии 10 млрд кубометров воды.
Бабур Рахимов
Несмотря на высокую ценность воды, особенно в нашем регионе, и отсутствие перспектив на увеличение объёмов питьевой воды, отношение к водопотреблению и экономии у нас очень отвратное. Все начинается с текущих или плохо закрытых кранов, бьющих потоков без форсунки при орошении газонов и т.д. Только бедные страны могут позволить себе так бесхозно относиться к невозобновляемым ресурсам. Процветание страны решили вопрос просто и кардинально — высокие тарифы при тотальном учёте. И в этом вопросе ссылки на низкий уровень доходов абсолютно волюнтаристичны. Все просто: хочешь меньше платить — экономь. Иначе замкнутый круг, а в перспективе войны за воду.
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@Бабур Рахимов,
вода это возобновляемый ресурс. надо просто проводить геологоразведочные работы и искать подземные места скопления воды a.k.a подземные моря и реки
Дмитрий Басов
Арал наступает..
Jawara Shawn
Боюсь это только начало, и в Ташкентской области такое наблюдается, общее давление воды заметно снизилось, и многие жители Ташкента никак не могут понять что вода это самый ценный русурс из всех. Каждый день вижу как соседи с первых этажей бесцельно тратят воду и при этом попробуйте им что то сказать, так они как собаки начинают лаить.
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@Jawara Shawn,
это не начало, это уже финиш. в ТашОбл еще и 30 лет назад не было света, газа, отопления, воды — все отдавали во благо Ташкента. а теперь ресурсов стало так мало(или Ташкент стал жрать слишком много) что дефицит ощущается и в самой столице.
и полив огорода не сравнится с потерями в глиняных руслах рек.
Eugenie Muminova
Ну что, приплыли? Теперь что? Прошлась по центру Ташкента, в 10 утра на асфальте можно яичницу жарить. Но да, не нужны нам деревья, не нужны нам кусты; давайте еще повырубим, палисадники закатаем в бетон, и пусть отчаявшиеся люди пытаются этот бетон вокруг себя охладить, поливая питьевой водой. Пусть безвылазно сидят под кондиционерами, у кого деньги есть. У нашей электросети же ресурсы безграничные. А о потерях в ирригационной системе вообще говорить страшно, кому надо те знают.
Azik Kamarovich
Самарканд находится далеко от русло главных рек страны
Долина и Ташкент имеет больше преимуществ чем южные страны
ALITA ALITA
Жара — во многом результат бездумной вырубки деревьев, неграмотного планирования городской среды. А ввпереди еще войны за воду.