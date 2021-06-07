Жители Самарканда и ряда других районов Самаркандской области столкнулись с перебоями в водоснабжении. Предприятие «Самарканд сув таъминоти» сообщило о «естественной засухе в этом году».

Население Самаркандской области чистой питьевой водой снабжается за счёт ресурсов подземных вод водохозяйственными сооружениями предприятия. По данным «Самарканд сув таъминоти», в настоящее время уровень грунтовых вод (расход) снизился из-за отсутствия осадков и низкого расхода воды в русле реки Зарафшан.

В результате, из-за отсутствия запасов подземных вод для нормальной работы насосного оборудования на объектах, население Самарканда, Каттакургана, Пастдаргома, Нурабада, Иштихона, Пахтачи, Нарпая, Паярика и Акдарьи столкнулось с нехваткой питьевой воды в последнее время.

«Администрация ООО „Самарканд Сув таъминоти“ приносит свои извинения потребителям централизованной питьевой воды за перебои в водоснабжении из-за естественной засухи в этом году, и данная проблема найдёт своё решение. При этом администрация предприятия просит потребителей целенаправленно использовать питьевую воду, а не тратить ее зря», — говорится в сообщении.

В конце февраля на совещании у президента сообщалось, что во время оросительного сезона 2021 года уровень водоснабжения будет на 25% ниже. До 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена для водосберегающих технологий. На вице-премьера Шухрата Ганиева, главу Минводхоза и хокимов возложена ответственность по экономии 10 млрд кубометров воды.