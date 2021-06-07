Нынешнее время требует адаптации коммерческих банков к потребностям населения, преобразованиям в смежных и сопутствующих сферах. Меры системы будут отражены в стратегии банка. Начальник Управления стратегического развития АКБ «Узпромстройбанк» Дилшод Каланов рассказал о факторах новой стратегии учреждения, ее сути и механизмах реализации.





Сегодня «Узпромстройбанк» полностью трансформируется в клиентоориентированный банк, пересматривая свои кредитные процессы, бизнес-модели, бизнес-процессы с последующей их цифровизацией. Ключевая цель — обслуживать клиентов по передовым мировым стандартам и удовлетворить их любые финансовые потребности в кратчайшие сроки.

Почему решено создать новую стратегию

Вышел Указ президента Республики Узбекистан «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы». Его основной целью является трансформация коммерческих банков по передовым мировым стандартам с последующей их приватизацией. Данный указ сформировал новые цели, финансовые ориентиры и условия для развития банка.

Предыдущая стратегия развития «Узпромстройбанка» была разработана в 2019 году в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией. На 2019−2021 годы и были достигнуты основные стратегические показатели с опережением.

Проводимая трансформация банка полностью не отражена в действующей стратегии.

Пандемия и карантинные ограничения усилили необходимость формирования новой стратегии развития, где важно было учитывать современные тенденции — развитие онлайн-банкинга, удаленная идентификация клиентов, реорганизация бизнес-процессов и сокращение времени принятия решений для повышения уровня сервиса для клиентов. Клиентоцентричность является центральным звеном новой стратегии развития SQB.

Чего удалось достичь при реализации предыдущей стратегии развития

Стратегия развития банка на 2019−2021 годы была принята в 2019 году. В настоящее время успешно реализуется выполнение поставленных целей. Работа, проведенная для реализации этой стратегии, безусловно, показала свой результат.





За предыдущий стратегический период «Узпромстройбанк» не только сохранил звание стабильного и надежного банка для корпоративных клиентов, но и значительно развил инфраструктуру для обслуживания населения.

В частности, положение банка на финансовом рынке:

по объему капитала с третьего места в 2018 году на второе место;

по объему депозита — с четвертого переместился на второе место;

по объему вкладов населения банк поднялся с восьмого на четвертое место.

По финансовым результатам:

по сравнению с 2018 годом годовая чистая прибыль увеличилась в три раза;

совокупные активы увеличились в 1,5 раза до 49 трлн сумов;

капитал увеличился вдвое и составил более 6,7 трлн сумов;

кредитные вложения достигли порядка 40 трлн сумов, рост составил 1,5 раза;

рентабельность активов увеличилась с 0,9% до 1,9% в 2018 году, рентабельность капитала увеличилась с 10% до 12,1%, чистая процентная маржа увеличилась с 2,6% до 3,9%.

Что касается международных рейтинговых агентств, Standard&Poor's и Fitch Ratings повысили долгосрочный кредитный рейтинг банка с «B+» до «BB-».

Чем отличается новая стратегия от предыдущей:

Для каждого бизнес-блока разработаны целевые финансовые показатели и показатели эффективности. Разработана карта сбалансированных показателей (BSC). Функции и задачи всех поддерживающих департаментов были подточены под инициативы и интересы бизнес-направлений. Кардинальное реформирование филиальной сети, подразумевающее трансформацию филиалов в точки продаж, централизацию функций бэк-офиса, объединение всех филиалов в единое МФО, повышение квалификации сотрудников сети. Переход банка в новую систему поощрения и мотивации сотрудников, включающий в себя систему KPI. Новая стратегия включает в себя третий этап трансформации, подразумевающий внедрение в филиалах банка всех инициатив и разработок второго этапа трансформации.

Итогом реализации стратегии станет:

рост клиентов более 1 млн;

внедрение более 100 новых продуктов для клиентов. В их числе: структурное, синдицированное и зеленое финансирование; проектное управление; финансовые решения поддержки женского предпринимательства, параметризированные и индивидуальные кредитные и депозитные продукты для корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса; кредитные и мультивалютные вклады, международные карты «Узпромстройбанка»;

развитие онлайн-банкинга;

завершение начатых с Международной финансовой корпорацией трансформационных процессов;

преобразование всех филиалов в точки продаж и много другое.

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