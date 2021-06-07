С 29 мая представители Управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного контроля Ташкента, сотрудники органов внутренних дел, Главного управления здравоохранения столицы проводят рейдовые мероприятия против продавцов «андижанского мороженого».
Как следует из репортажа телеканала Zo’r TV, в ходе рейдов свыше 1 тонны мороженого, находившегося в 132 контейнерах, признано непригодным для употребления из-за содержания в нём «возбудителя кишечной палочки и золотистого стафилококка.
Представительница Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного контроля Ташкента Феруза Ходжаева уточнила, что документы, которые предъявляют продавцы мороженого, являются копией гигиенического сертификата и сертификата соответствия, выданные производителю мороженого в Джалакудукском районе Андижанской области.
«Это сертификат для производителя, а не разрешение на продажу мороженого», — сказала она.
Телеканал Zo’r TV отмечает, что на сегодняшний день не наблюдались случаи заболевания от продукта-десерта из Андижана.
Одна из продавщиц мороженого сообщила, что зарабатывает около 800 сумов с каждого проданного рожка мороженого.
Ранее пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности сообщила о регистрации бренда «андижанское мороженое».
Ikrosha Marko
Крупные игроки заказали видать.
Дилмурад Хасанов
Надо же, это мороженое не первый год продается на улицах и оно реально вкусное, похожее на мороженое времён бывшего союза, а за санитарное соответствие данного мороженого только взялись!?, это наводит на мысль, что Андижанское мороженое помешало какому-нибудь монополисту в продвижении своего товара. И ещё, производство контрафактной продукции под брендом Андижон мороженое не исключено, так что давно пора бы производителю узаконить авторские права на данное мороженое. Стафилококки и кишечные палочки вызывают кишечную токсикоинфекцию, в данном случае почему-то не приведена статистика об отравлении данным мороженым.
Zara5678
Когда увидел первый раз как продают данное мороженое то отпало всякое желание вообще пробовать его.
Таир
Икроша, Дилмурад, полностью согласен с вами! И добавить нечего.