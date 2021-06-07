С 29 мая представители Управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного контроля Ташкента, сотрудники органов внутренних дел, Главного управления здравоохранения столицы проводят рейдовые мероприятия против продавцов «андижанского мороженого».

Как следует из репортажа телеканала Zo’r TV, в ходе рейдов свыше 1 тонны мороженого, находившегося в 132 контейнерах, признано непригодным для употребления из-за содержания в нём «возбудителя кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Представительница Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного контроля Ташкента Феруза Ходжаева уточнила, что документы, которые предъявляют продавцы мороженого, являются копией гигиенического сертификата и сертификата соответствия, выданные производителю мороженого в Джалакудукском районе Андижанской области.

«Это сертификат для производителя, а не разрешение на продажу мороженого», — сказала она.

Телеканал Zo’r TV отмечает, что на сегодняшний день не наблюдались случаи заболевания от продукта-десерта из Андижана.

Одна из продавщиц мороженого сообщила, что зарабатывает около 800 сумов с каждого проданного рожка мороженого.

Ранее пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности сообщила о регистрации бренда «андижанское мороженое».