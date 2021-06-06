В социальных сетях распространилось видео о задержке рейса Москва-Карши-Москва. Пассажиры самолёта заявляли, что людей держат полтора часа в самолёте, в котором не работают кондиционеры в жару. Сообщалось, что двух женщин вывезли из воздушного судна из-за плохого самочувствия.
По запросу «Газеты.uz» в пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что 5 июня рейс ABG-2604 по маршруту Карши-Домодедово выполняла российская авиакомпания Royal Flight. В 13:32 местного времени самолет Boeing-767−300 авиаперевозчика приземлился в международном аэропорту Карши.
По данным Минтранса, аэропорт Карши в штатном режиме оказал все технические и сервисные услуги воздушному судну и пассажирам Royal Flight.
«Однако из-за аномальной жары (до 44 градусов), наблюдаемой в республике, главный и вспомогательный двигатели самолета отказали в работе. Неоднократные попытки со стороны экипажа сбросить настройки бортового компьютера и завести двигатели также потерпели неудачу из-за чрезмерного нагрева, что привело в том числе к отключению системы кондиционирования самолета», — отметили в министерстве.
Согласно правилам международной организации гражданской авиации, после посадки пассажиров на борт и закрытия дверей воздушного судна, все решения по безопасности пассажиров и экипажа принимает командир воздушного судна.
После решения командира самолёта российской авиакомпании о переносе времени вылета данного рейса и высадке пассажиров с борта, все пассажиры были высажены из самолета и размещены в аэропорту Карши.
Сообщений об ухудшении здоровья пассажиров не поступало, указали в Минтрансе.
Самолет Boeing-767−300 авиакомпании Royal Flight, выполнявший рейс Карши — Домодедово, после устранения всех неполадок вылетел в Москву 6 июня в 04:54 (вылет первоначально был запланирован на 5 июня в 15:30).
Все пассажиры рейса доставлены в Москву.
тарас ильенко
Как говорится- всё не слава Богу в Карши. Ладно мужики в майке ещё смогут потерпеть, но бедные женщины. Они же себе такого не могут позволить.
Дмитрий Басов
+50 это вам не шутки для мишутки
Flyer
кондиционеры могут работать от сети аэропорта — при чем тут двигатели то.
alilsher saparov
@Flyer, у Вас на машине шнур кондиционера сколько метров?
Антон Хрустим
@Flyer, Ты ещё скажи, что с помощью удлинителя кондёры самолёта могут прям в воздухе от аэропорта питаться электричеством.
Что ты несёшь?)))
Flyer
для моей личной армии хейтеров — советую прочитать про машины GPU, которые подают электропитание на борт в отсутствии стационарной зарядной сети.
или Вы думаете что самолет, как и автомобиль, будет жечь мото-ресурс при 40 минутной стоянке — чтобы обеспечить себя электричеством?
Sanjar Saidov
Если метеоролги обещаю 44 градуса, то на взлётной полосе температура воздуха спокойно достигает 65 градуса. Это я из личного опыта.
P V
Как мучительно родина отпускать не хочет..
Albert Sharafutdinov
Какие яркие впечатления от поездки в первопрестольную. Притом что еще не начатой.
В Дубай и в Стамбул- оно конечно не так ярко и запоминающееся
Фархад Андреанов
У меня в машине вчера в 14.30 +47% показывало в Ташкенте, а сегодня в 12:30 + 46%, а вы пишите 44. В карши градусов 60 не меньше было.
Khasan Shoikramov
а как в ОАЭ интересно самолеты садятся и взлетают ?
Андрей Смирнов
А чего в Ташкенте не работать? Вон, хоким сообщил, что за 3 года сделано столько, сколько последние 3000 лет не делали)
ВВП вырос в 2 раза в Таше, не надо лететь в негостеприимную Москву.
Александр Македонский
Flyer
Где это вы видели самолет подключенный к сети аэропорта?!
Flyer
@Александр Македонский,
а как по вашему в самолетах Ташкента всегда прохладно, когда подымаешься на борт за 20 минут до отправления? двигатели отключены, самолет пристыкован к шлюзу.
и что прикажете делать если у самолета вдруг АКБ сядут — разбирать весь самолет и лезть туда с зарядным устройством?
Уктам Хикматов
Вопрос самолёты как то летают в Дубай и эмираты и в Африку там как то летают у нас не летают да как так то
Jon Bon
RoyalFlight — у нас все по королевски.
Slava K
Сам самолет старый..
Такие же летают каждый день в Африке и Ближнем Востоке = жара не проблема для Боинг.
Проблема в том, что это СТАРЫЙ и ИЗНОШЕННЫЙ Боинг.. сколько лет этому самолету?
Взлетать в жару = нужна более длинная полоса (ВПП).
Ganiev Abdurakhmon
Значить во всех проблемах с пассажирами виновать командир корабля.
Андрей
Для самолетов что запредельная жара, что сильный мороз — все однозначно плохо, поэтому рейсы, если возможно планируются или ночью или рано утром когда речь идет о жарком времени года.
Nomer Cifra
VP-BRE ROYAL FLIGHT BOEING 767-300 Manufacturer Serial Number (MSN) 28149 Line Number 627 Age 24.8 Years
B-2569 Boeing 767-300 China Yunnan Airlines Sep 1996 B-2569 Boeing 767-300 China Eastern Airlines Aug 2003 JU-1011 Boeing 767-300 MIAT — Mongolian Airlines May 2011 N968AS Boeing 767-300 AerSale Inc Nov 2016 VP-BRE Boeing 767-300 Royal Flight Aug 2017
NT
Нормальные страны давно бы запретили старые российские самолёты для полёта в своей стране.. в европу такие точно бы не допустили.. надеюсь руководство Узбекистана сделает какое то заявление. Сами россияне на этом не летают. Потому что опасно, а для гастеров пойдет..