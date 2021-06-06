В социальных сетях распространилось видео о задержке рейса Москва-Карши-Москва. Пассажиры самолёта заявляли, что людей держат полтора часа в самолёте, в котором не работают кондиционеры в жару. Сообщалось, что двух женщин вывезли из воздушного судна из-за плохого самочувствия.





По запросу «Газеты.uz» в пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что 5 июня рейс ABG-2604 по маршруту Карши-Домодедово выполняла российская авиакомпания Royal Flight. В 13:32 местного времени самолет Boeing-767−300 авиаперевозчика приземлился в международном аэропорту Карши.

По данным Минтранса, аэропорт Карши в штатном режиме оказал все технические и сервисные услуги воздушному судну и пассажирам Royal Flight.

«Однако из-за аномальной жары (до 44 градусов), наблюдаемой в республике, главный и вспомогательный двигатели самолета отказали в работе. Неоднократные попытки со стороны экипажа сбросить настройки бортового компьютера и завести двигатели также потерпели неудачу из-за чрезмерного нагрева, что привело в том числе к отключению системы кондиционирования самолета», — отметили в министерстве.

Согласно правилам международной организации гражданской авиации, после посадки пассажиров на борт и закрытия дверей воздушного судна, все решения по безопасности пассажиров и экипажа принимает командир воздушного судна.

После решения командира самолёта российской авиакомпании о переносе времени вылета данного рейса и высадке пассажиров с борта, все пассажиры были высажены из самолета и размещены в аэропорту Карши.

Сообщений об ухудшении здоровья пассажиров не поступало, указали в Минтрансе.

Самолет Boeing-767−300 авиакомпании Royal Flight, выполнявший рейс Карши — Домодедово, после устранения всех неполадок вылетел в Москву 6 июня в 04:54 (вылет первоначально был запланирован на 5 июня в 15:30).

Все пассажиры рейса доставлены в Москву.