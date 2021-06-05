Компания Ferkensco Management Limited подписала два двухсторонних соглашения о сотрудничестве с компанией «Газпромбанк» по организации финансирования строительства. Новые объекты будут построены в Самаркандской, Навоийской и Сырдарьинской областях.

Объекты, которые будут реализованы в рамках соглашений:

Завод по производству сложных минеральных удобрений на базе аммиака в Янгиере Сырдарьинской области. Вертикально-интегрированный комплекс по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области, включая строительство обогатительной фабрики и разработки месторождения фосфоритов в Навоийской области.

Документы создают основу для будущего сотрудничества в отношении финансирования проекта.

«Привлечение таких надежных международных партнеров, как „Газпромбанк“, позволяет нам достичь намеченных целей. Наша группа компаний нацелена на долгосрочное сотрудничество с международными партнерами во всех областях в целях привлечения новых возможностей для развития экономики Узбекистана и создания новых рабочих мест. Эти современные предприятия являются перспективными и технологически сложными проектами, которые будут играть важную роль в обеспечении внутреннего спроса и выхода на внешние рынки», — сказал глава представительства Ferkensco Management Limited в Узбекистане Тимур Жураев.

Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который за прошедшие годы стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Российской Федерацией, развивающимися рынками и миром в целом.

В рамках реализации проекта по строительству завода по производству аммиака в Янгиере, в IV квартале 2020 года на площадке были проведены работы по предварительным инженерным изысканиям. В марте 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве с хокимиятом Сырдарьинской области. На сегодняшний день завершаются переговоры с компанией CASALE SA по подписанию контракта на предоставление лицензии на технологическую часть проекта, а также разработку базового проекта (PDP, FEED).

Строительство завода по производству сложных минеральных удобрений на базе аммиака в Сырдарьинской области реализуется с целью создания производства аммиака для развития химической и сельскохозяйственной отраслей, а также широкого привлечения современных технологий в создание дополнительных производственных мощностей для выпуска высокоэффективных комплексных удобрений. Проект послужит дальнейшему развитию, диверсификации и повышению инвестиционной привлекательности химической отрасли. После завершения строительства завода с оценочной стоимостью 350 млн долларов США, планируется выпускать до 495 тысяч тонн аммиака. На заводе планируется установка современного оборудования из стран Европы, КНР, России и других. Предусматривается создание порядка 300 постоянных рабочих мест.

Проект вертикально интегрированного комплекса по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области также реализуется с целью широкого привлечения современных технологий и создания дополнительных производственных мощностей для производства высокоэффективных комплексных удобрений. Производство будет состоять из химического комплекса по выпуску комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области, а также обогатительной фабрики и месторождений фосфоритов в Навоийской области.

Ожидается, что после завершения строительства Самаркандский химический комплекс будет производить до 900 тысяч тонн в год сложных минеральных удобрений. Срок реализации проекта — 2020−2023 годы.

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