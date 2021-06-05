Андижанский областной суд по уголовным делам 4 июня вынес приговор по делу о выделении 100 га земли за 135 тысяч долларов в Андижанской области, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Обвиняемыми по делу проходили бывший главный специалист «Единой дирекции по управлению малыми промышленными зонами» при хокимияте Андижанской области Ойбек Абдужалилов, руководитель ООО «Универсал водий гипс» Абдулхамид Усвалиев и кассир Главного управления экономического развития и сокращения бедности областного хокимията Умиджон Солиев.

Согласно материалам дела и обстоятельствам, установленным судом, подсудимые путём мошенничества потребовали от потерпевшего Ибайдулло Дадаходжаева 135 тысяч долларов за решение через должностных лиц хокимията Ходжаабадского района вопроса о выделение 100 га земли для организации животноводческой фермерского хозяйства и подготовку необходимых документов.

26 марта обвиняемые получили 7000 долларов из обговорённой суммы. 29 марта во время получения оставшихся 128 тысяч долларов рядом с узбекско-корейским предприятием Uz-Dong Yang Company в Андижане они были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. Умиджона Солиева задержали на улице Пушкина в Андижане при получении от Ойбека Абдужалилова 70 тысяч долларов, которые предназначались ему.

Подсудимые признаны виновными по пункту «а» части 4 статьи 168 через статью 25 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки в особо крупном размере).

Ойбек Абдужалилов приговорён к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные и ответственным должности на 3 года, Абдулхамид Усвалиев — к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы, а Умиджон Солиев — к 10 годам и 2 месяцам лишениям свободы с лишением права занимать материально-ответственные и ответственным должности на 3 года.

Ранее «Газета.uz» рассказывала, какие изменения планируются в сфере земельных отношений. В частности, предлагается отменить практику выделения, а также прямого и безвозмездного предоставления земель негосударственному сектору решением хокима. С 1 октября в Каракалпакстане, областях и Ташкенте свободные земельные участки несельскохозяйственного назначения для предпринимательской и градостроительной деятельности предоставляются исключительно через электронный онлайн-аукцион на торговой площадке «E-IJRO AUKSION», за исключением случаев предоставления земельных участков в соответствии с решениями президента и Кабинета министров.

Но на практике в 23 случаях хокимы могут выделять земли напрямую и безвозмездно: для промышленных зон, в рамках молодёжных программ и других.

Министр юстиции Русланбек Давлетов с изменениями в законодательстве «теперь не останется ни одного исключения».