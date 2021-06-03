2 июня 2021 года в Ташкенте, на территории Янгихаетского района состоялось открытие мультибрендового сервисного центра TAS Motors. Также открылся шоурум и таможенный склад компании TAS (Texnika Advans Servis).





TAS на протяжении 15 лет занимается поставками спецтехники и оборудования из КНР. Партнерами компании являются крупные производители дорожно-строительной техники и коммерческого транспорта, такие, как XCMG, Shacman, Shantui и другие.





Сервисное обслуживание является одним из факторов успеха компании в Узбекистане. Учитывая важность развития данного направления, три года назад было принято решение открыть новую компанию, специализирующуюся на гарантийном и послегарантийном обслуживании, поставках оригинальных запасных частей из КНР под брендом TAS Motors.

«Новые возможности сервисного центра помогут сделать обслуживание клиентов еще более комфортным и качественным. В первую очередь это скажется на качестве предоставляемых услуг и запасных частей. Высокая квалификация сотрудников сервисного центра, наличие инженерно-технического отдела, доступ к каталожным базам запчастей производителей (чьи авторизации имеются), наличие диагностического оборудования — все это поможет сократить время обслуживания и ремонта, сделав пребывание в сервисе коротким и комфортным», — рассказала менеджер сервисного центра Алена Ким.

Преимущества сервисного центра:

Авторизация от ведущих производителей спецтехники и двигателей КНР — XCMG, Shacman, Shantui, Weichai Power, Shanghai Diesel, Zhong Tong (автобусы) и другие; Оснащение сервисного центра помогает выполнять все работы — от компьютерной диагностики до капитального ремонта узлов и агрегатов (двигатели дизельные и газовые, КПП, электрика, электроника и прочее); Высокая квалификация сотрудников сервисного центра и присутствие на постоянной основе технического персонала авторизованных заводов-производителей в сервисном центре. Персонал сервисного центра проходит обучение на регулярной основе на заводах-партнерах; Наличие выездных мобильных бригад и оснащенного спецтранспорта помогает оперативно решать вопросы по ремонту техники в полевых условиях.





Возможности нового сервисного центра:

ремонтная зона, рассчитанная на 16 машинопостов, равна более 1000 кв.м. Это означает, что одновременно можно будет обслуживать до 16 единиц спецтехники и коммерческого транспорта;

склад запасных частей полезной площадью 1080 кв.м;

трехэтажный административный блок с зонами ожидания для клиентов и рабочими помещениями для сотрудников сервисного центра и трехэтажный блок для персонала (раздевалки, душевые, столовая и учебный корпус).





Масштабные планы развития

Группа компаний TAS продолжит усиливать свое влияние на рынке спецтехники, предлагая качественные услуги сервиса под брендом TAS Motors как в Ташкенте, так и в регионах. В ближайшее время планируется открыть филиалы сервисного центра в Ферганской долине и Навои.

На территории, прилегающей к новому сервисному центру TAS Motors, в ближайшее время откроют мойку для крупногабаритной техники, автосалон и комплекс бытового назначения (ресторан и кафе, производственные помещения и административный корпус).





Компания TAS Motors ставит своей целью поднять уровень обслуживания клиентов. В настоящее время клиентами компании являются как крупные государственные, так и частные компании: Enter Engineering Pte.Ltd — GTL ПУ, ООО Miмar Group, BetoMax Beton, АО «Ахангаранцемент», OOO Durable Beton, МЧС, ЛМЗ, АО «Бекабадцемент», Мостотряд 67 и другие.

По вопросам поставок спецтехники обращаться по телефонам: (+998) 78−147−00−80, (+998) 78−147−00−90.

По вопросам обслуживания спецтехники и поставки запасных частей: (+998) 71−283−00−07, (+998) 95−364−00−07.

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