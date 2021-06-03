Работу судебных управляющих в процедуре банкротства должников. Об этом 28 мая заявил министр финансов Тимур Ишметова на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

Председатель Сената Танзила Нарбаева раскритиковала большие суммы вознаграждений, выплачиваемых судебным управляющим, которые оформляют документы и подают в суд для признания предприятий и организаций банкротами.

По её словам, в 2019—2020 годах около 10 тысяч предприятий и организаций ликвидированы по упрощённой процедуре банкротства. При этом показатель взыскания долгов в бюджет составляет 0,07%.

«В настоящее время судебным управляющим выплачиваются крупные премии из республиканского и местного бюджетов. То есть суммы, выплачиваемые судебным управляющим, в несколько раз больше, чем денег, собранных в бюджет с их помощью. Настолько большая [разница], что я даже не хочу называть эти цифры. Соответствующие документы необходимо пересмотреть. Потому что это деньги государственного бюджета, это деньги народа», — сказала она, обращаясь к министру финансов Тимуру Ишметову.

Глава Минфина признал наличие такой проблемы и отметил, что изначально такой порядок принимался с «добрыми намерениями». Ожидалось, что если хорошо платить судебным управляющим за каждое дело, то они будут «лучше бегать за деньгами».

По его словам, сейчас «судебные управляющие вместо того, чтобы взыскивать долги с организаций-должников, пытаются добиться их ликвидации через банкротство», поскольку они получают большую премию за каждое завершённое дело.

«Однако в основном они занимаются практикой подачи документов и банкротства в суде, говоря, что „это безнадёжный долг, он должен быть банкротом“, а не взысканием долга с организации-должника. В бюджет ни копейки не идёт. Однако они получают по 4,8 миллиона сумов за каждое оконченное дело. Некоторые из этих проворных судебных управляющих получили 100 млн, 1 млрд и 2 млрд сумов», — сказал он.

Тимур Ишметов считает, что премии судебным управляющим должны выплачиваться из суммы взысканных средств.

«Поэтому мы обратились в правительство и временно прекратили эту практику с прошлого квартала. Мы работаем с Агентством по управлению государственными активами, чтобы пересмотреть эту процедуру и принять совершенно другой подход», — сказал он.

Президент Узбекистана 1 февраля 2019 года подписал постановление «О мерах по дальнейшему упрощению процедуры банкротства и коренному совершенствованию деятельности судебных управляющих».

Согласно документу, с 1 мая 2019 года отменён порядок назначения судебных управляющих из числа работников органов государственной налоговой службы при проведении упрощенных процедур банкротства, возбужденных по заявлениям налоговых органов. Вместо этого, судебными управляющими стали назначать лиц, имеющих аттестат судебного управляющего четвертой категории и являющиеся членами Ассоциации судебных управляющих.

Судебным управляющим выплачивается вознаграждение в размере 7,03 минимального размера оплаты труда (5,25 млн сумов) за каждое оконченное ликвидационное производство за счёт средств госбюджета.

Кроме того, при погашении задолженности по налогам и другим обязательным платежам судебным управляющим выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 5% от суммы погашенной задолженности.