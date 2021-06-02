Всемирная организация здравоохранения одобрила для чрезвычайного использования китайскую вакцину от коронавируса Sinovac-CoronaVac. Вакцина производится пекинской фармацевтической компанией Sinovac.

Как отмечается в заявлении организации, решение придаст странам, финансирующим организациям, агентствам по закупкам и населению уверенность в том, что препарат соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства.

ВОЗ рекомендует эту вакцину для людей в возрасте 18 лет и старше в режиме двух доз с интервалом от двух до четырёх недель. Результаты мониторинга эффективности показали, что препарат Sinovac предотвратил симптоматическое заболевание у 51% обследованных вакцинированных, а тяжёлое протекание COVID-19 и госпитализацию — у 100%, сообщила Стратегическая консультативная группа экспертов организации по иммунизации.

Одобрение ВОЗ является обязательным условием для попадания в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.

Теперь в перечне вакцин, одобренных ВОЗ, числятся семь препаратов: два варианта вакцин от AstraZeneca, китайские Sinovac и Sinopharm, вакцины Pfizer/BioNTech, Janssen, а также Moderna.