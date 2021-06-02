CLICK организует мероприятие в одном из обсуждаемых мест города — водном комплекс «Море». Среди его гостей будут разыгрываться путевки в Египет.

31 мая компания CLICK вместе с партнерами анонсировала запуск новой программы «Большой кешбэк». В рамках программы пользователи могут получить кешбэк до 20% при оплате через CLICK.

Первая тысяча пользователей, оплативших в рамках этой программы покупки, получит пригласительный билет на большое мероприятие, которое пройдет 3 июня в водном комплексе «Море». Мероприятие будет закрытым, поэтому купить билет пока нельзя. Зато можно оплатить через CLICK свои покупки у партнеров «Большого кешбэка» и получить кешбэк и билет.





Что будет на мероприятии

До 17:00 компания подготовила программу для детей — это детский бассейн, зона аквагрима и аниматоры. Дети будут готовить мороженое, а также их ждет еще много сюрпризов.

Взрослым тоже будет нескучно — несколько бассейнов, диджеи, праздничный фуршет развлекут их.

Вечерняя программа (16+) начнется в 19:00. Здесь гостей ждут известные ташкентские ведущие, отличная музыка от диджеев, живое исполнение и многочисленные розыгрыши, главным из которых станет путевка на двоих в Египет.

Как узнать партнера программы «Большой кешбэк»

Для этого нужно зайти в раздел «Большой кешбэк» приложения CLICK Evolution — здесь собраны партнеры с выгодными предложениями. Также нужно совершить оплату на сумму от 50 тысяч.

Количество гостей ограничено. Только первые 1000 оплативших получат билеты.

Подробно о программе «Большой кешбэк» можно узнать в публичной оферте. Полные правила получения билете на мероприятие в водном комплексе «Море» указаны на сайте.

Билет будет выслан в Telegram-бот CLICK, поэтому регистрация там обязательна.

На правах рекламы.