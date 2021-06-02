Министерство иностранных дел Узбекистана приняло решение не продлевать аккредитацию польской журналистки Агнешки Пикулицки. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Юсуп Кабулжанов.

Такое решение принято «в связи с имевшими место случаями нарушения законодательства Республики Узбекистан со стороны корреспондента телеканала Al Jazeera А.Пикулицки-Вильчевски», говорится в сообщении.

Сама журналистка пока не прокомментировала решение МИДа.

Ранее в апреле МВД Узбекистана обвинило Агнешку Пикулицку в необъективном освещении событий вокруг блогера Миразиза Базарова и публикации информации, дискредитирующей правоохранительные органы. Журналистка назвала это попыткой дискредитировать её как журналиста.

В феврале Агнешка Пикулицка заявила о домогательстве со стороны сотрудника МИД Узбекистана и давлении при попытке получить аккредитацию. В МИДе принесли извинения и заявили об увольнении сотрудника. Вскоре ей была выдана аккредитация в качестве корреспондента Al Jazeera.